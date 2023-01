Kế hoạch năm mới cho hội mọt sách

Những ngày đầu năm mới, mọi người có xu hướng ngồi lại, dành thời gian xây dựng kế hoạch cho các khía cạnh cuộc sống. Nếu yêu đọc sách, đã tới lúc để bạn liệt kê mục tiêu cho sở thích này trong thời gian tới.

Dưới đây là một số gợi ý giúp thúc đẩy quyết tâm chinh phục nhiều tựa sách nhất có thể, theo Bona Fide Book Worm.

Đây dường như là kế hoạch của bất kỳ ai thuộc hội mọt sách. Để hiện thực hóa mục tiêu, hãy xác lập con số cụ thể. Chẳng hạn, thay vì chỉ nghĩ “tôi cần đọc thêm sách”, bạn nên đổi thành “tôi sẽ đọc ít nhất 2 quyển mỗi tháng”.

Ngoài ra, cá nhân có thể duy trì việc đọc theo số trang cụ thể theo từng ngày. Dù 10 hay 100 trang, đây vẫn là ý tưởng giúp bạn đọc nhiều hơn vào năm 2023.

Bên cạnh đó, hãy cố gắng dành thêm thời gian để nuôi dưỡng sở thích này. Chắc chắn chúng ta sẽ bận bịu với hàng loạt dự án, deadline trong năm tới.

Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc chừa những khung giờ cụ thể trong tuần cho việc đọc sách. Nhờ đó, mỗi người sẽ duy trì kỷ luật cá nhân, cũng như có cơ hội thư giãn chủ động sau ngày dài làm việc căng thẳng.

Nếu đang gặp khó khăn trong việc tương tác với sách giấy, có thể bạn cần thay đổi cách bạn đang làm. Hãy thử sách nói (audio book), đặc biệt nếu bạn là người năng động và luôn di chuyển.

Trong trường hợp ngại mang vác lỉnh kỉnh, bạn nên chuyển sang thiết bị đọc điện tử, chẳng hạn như Kindle, iPad hoặc ngay trên điện thoại. Chắc chắn, trải nghiệm đọc sẽ được đổi mới và hỗ trợ thúc đẩy tình yêu sách trong bạn.

Đã bao lâu bạn chưa thu xếp gọn gàng góc lưu trữ sách của mình? Liệu những quyển sách có nằm lộn xộn, chất đầy trên kệ, dưới sàn hay thậm chí vẫn nằm trong túi ở quanh nhà?

Nhân dịp đầu năm 2023, hãy thử làm đẹp khu vực này theo một cách mới mẻ. Bạn có thể thử thách mình bằng cách phân loại sách theo chủ đề, hoặc xếp theo bảng chữ cái. Chia chúng thành các nhóm riêng dựa trên màu bìa cũng là lựa chọn khá thú vị.

Ngoài ra, trong trường hợp tủ sách đã quá chật chội, cho, tặng là cách sắp xếp lại mọi thứ. Bạn nên cân nhắc giải pháp này với những tác phẩm trái gu, hoặc không phù hợp với định hướng phát triển sắp tới. Lúc này, chúng sẽ là món quà tuyệt vời cho người thực sự yêu thích và cần chúng.

Thoạt nghe, mục tiêu này có vẻ đi ngược lại với tinh thần của hội mọt sách. Song, nhiều người chưa bao giờ “chinh phục” trọn vẹn tủ sách của mình. Cảm giác sắm sửa liên tục thôi thúc, khiến họ không thể dừng mua thêm sách mới.

Năm nay, thay vì cố lấp đầy kệ bằng thật nhiều tác phẩm văn học, bạn nên tập kiểm soát nhu cầu mua sắm. Đồng thời, hãy tập trung hoàn thành những quyển đã có. Đọc lại nhiều lần một cuốn sách hay, giá trị cũng là cách giúp bạn có thêm góc nhìn mới, hoặc nhận ra vài vấn đề trước giờ chưa nghĩ đến.

Nếu chưa có kế hoạch cụ thể nào cho việc đọc trong năm nay, tham gia một câu lạc bộ, hội, nhóm đọc sách là gợi ý không tồi cho các mọt sách.

Tại đây, bạn có cơ hội chia sẻ phong cách, bàn luận chuyên sâu về những tác phẩm, tác giả yêu thích. Nhiều mối quan hệ thân thiết, lành mạnh với nhóm cùng đam mê sẽ được hình thành.

Biết đâu, họ sẽ là những người tích cực hỗ trợ bạn trong tương lai. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động trao đổi, bạn dễ dàng nhận được đầu sách yêu thích mà không phải bỏ ra một khoản tiền lớn như mọi khi.

Thông thường, chúng ta sẽ tập trung đọc sách khi ở nhà, thư viện hoặc một số quán cà phê yên tĩnh. Năm nay, nếu đã chán những địa điểm trên, hãy mạnh dạn thay đổi địa điểm đọc.

Thực tế, bạn có thể đọc ở bất kỳ nơi nào. Tại sao không thử hít hà mùi giấy mới ở bờ biển, khu rừng yêu thích nào đó? Đi một mình hay rủ rê bạn bè cùng hội mọt sách cùng tham gia đều là lựa chọn phù hợp.

Khi hòa mình vào thiên nhiên, tinh thần của bất kỳ ai cũng được cải thiện đáng kể. Kết hợp với việc đọc sách, chắc chắn bạn sẽ giải tỏa đáng kể những áp lực từ công việc và đời sống riêng. Nhờ đó, nguồn năng lượng tích cực sẽ được tái tạo, giúp chúng ta dễ dàng vượt qua thử thách trong thời gian tới.

