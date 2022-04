Kế hoạch kiếm tiền từ Spider-Man của Sony

Sony Pictures đã bật đèn xanh cho một thương hiệu phim ngoại truyện mới thuộc vũ trụ nhân vật Spider-Man song song khởi động dự án ‘Venom 3’.

Ngày 25/5, sự kiện Cinemacon đã diễn ra tại Las Vegas, Mỹ. Deadline đưa tin trong chương trình, đại diện Sony Pictures đã công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý liên quan đến vũ trụ Spider-Man mà hãng dày công xây dựng.

Hồi cuối 2021, bom tấn siêu anh hùng Spider-Man: No Way Home do Sony Pictures và Marvel Studios hợp tác sản xuất đã thành công rực rỡ khi thu về gần 1,9 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu. Đây là cơ sở vững chắc để hãng phim tiếp tục đổ tiền vào mở rộng thế giới của các siêu anh hùng.

Dự án mới do Bad Bunny thủ vai chính

Sony Pictures công bố hãng đang phát triển một phim điện ảnh về nhân vật El Muerto cùng nghệ sĩ Bad Bunny. Từ năm 2019 đến nay, Bad Bunny đã trở thành cái tên quen thuộc với các lễ trao giải Grammy khi thường xuyên có tên trong danh sách người chiến thắng. Anh cũng nhận nhiều chứng nhận đĩa bạch kim cho lượng album khổng lồ đã bán ra.

Bad Bunny xuất hiện trên sân khấu Cinemacon hôm 25/4. El Muerto dự kiến ra rạp từ 12/1/2024. Ảnh: AFP.

Trong truyện tranh Marvel, El Muerto là một đô vật sở hữu siêu sức mạnh. Nhân vật từng đọ sức với Spider-Man trong một trận đấu vì mục đích từ thiện. Trên võ đài, nhân vật đã suýt tháo được mặt nạ của siêu anh hùng bắn tơ trước khi bị Spider-Man tiêm hóa chất gây tê liệt. Sau khi bị đối thủ El Dorado tìm tới đòi mạng và được Spider-Man cứu giúp, El Muerto đã bắt tay cùng siêu anh hùng trấn áp kẻ phản diện nguy hiểm.

El Muerto sẽ là nhân vật siêu anh hùng gốc Latin đầu tiên của vũ trụ Marvel được làm phim riêng. Dự án được công bố không lâu sau khi Sony Pictures triển khai dự án Madame Web với ngôi sao của loạt 50 sắc thái, Dakota Johnson, đóng chính. Madame Web cũng là nữ nhân vật đầu tiên thuộc vũ trụ nhân vật Spider-Man được đôn lên hàng vai chính.

Dù El Muerto xếp sau Venom hay Kraven the Hunter về mức độ nổi tiếng, Sony Pictures vẫn sớm đưa dự án phim xoay quanh nhân vật này vào sản xuất. Theo Deadline, quyết định vội vã này nhiều phần chịu ảnh hưởng từ thiện chí muốn thủ vai một siêu anh hùng của Bad Bunny.

Trước đó, Bad Bunny cũng góp mặt trong dự án phim hành động được mong chờ Bullet Train. Tác phẩm với Brad Pitt thủ vai chính sẽ ra rạp từ 29/7. Nhờ góp mặt trong dự án Bullet Train, tài tử Aaron Taylor-Johnson đã giành được vai chính trong Kraven the Hunter.

Chia sẻ về vai diễn siêu anh hùng, Bad Bunny cho hay: “Thật tuyệt vời, không thể tin được. Tôi say mê đấu vật. Tôi xem đấu vật từ nhỏ đến lớn và bản thân cũng là một đô vật. Tôi là cựu quán quân, vì thế tôi yêu nhân vật này. Tôi tin đây là vai diễn hoàn hảo với mình, và nó sẽ rất hoành tráng”.

Venom 3 được khởi động

Cũng trong sự kiện Cinemacon, đại diện Sony Pictures thông báo họ đã sẵn sàng kế hoạch sản xuất phần tiếp theo cho các thương hiệu Venom và Ghostbusters. Năm 2021, Ghostbusters: Afterlife và Venom: Let There Be Carnage là hai trong số những tựa phim gặt hái doanh thu cao nhất của Sony.

Theo ComicBook, trong sự kiện Cinemacon, sau khi trình chiếu một vài trích đoạn từ các bộ phim điện ảnh sắp phát hành như Bullet Train, The Woman King và Spider-Man: Across the Spider-Verse, đại diện Sony Pictures đã xuất hiện và chia sẻ về các dự án phim đã được lên kế hoạch trong những năm tới.

Venom: Let There Be Carnage thu hơn 502 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Ảnh: Sony.

Hai cái tên đáng chú ý trong danh sách này, bên cạnh dự án El Muerto đã nhắc đến bên trên, là Venom 3 và hậu truyện của Ghostbusters: Afterlife. Sony Pictures không tiết lộ thêm thông tin về dự án cũng như kế hoạch phát hành.

Trong khi Ghostbusters đã là thương hiệu điện ảnh ăn khách qua nhiều thập kỷ, Venom lại là một bất ngờ với Sony. Dù liên tiếp nhận phản hồi tiêu cực, các phần phim Venom vẫn bội thu khi phát hành tại phòng vé toàn cầu.

Hồi đầu năm, Ruben Fleischer - đạo diễn Venom (2018) - từng chia sẻ với ComicBook: “Phản ứng của giới phê bình về phim, tôi nói thật luôn, là một kẻ phá bĩnh vì bạn và ê-kíp đã nỗ lực rất nhiều. Khi xem bộ phim cùng khán giả, tôi biết họ rất thích nó. Thế nên, tôi không khỏi bất ngờ khi thấy những phản hồi tiêu cực”.

Nhà làm phim tiếp tục: “Tôi nghĩ phản hồi ấy không nói lên điều gì, bởi, bạn thấy đấy, khán giả thích bộ phim. Nếu không, bộ phim đã chẳng thể thành công đến thế. Sự đối lập này quả thật không dễ gì chấp nhận được”.