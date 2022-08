Kế hoạch kiểm soát thiệt hại của Meghan và Harry sau sách 'Báo thù'

Sách về Hoàng gia Anh ra đời từ cuộc phỏng vấn của Oprah Winfrey

Tom Bower, tác giả cuốn “Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors”, đã chia sẻ về duyên cớ ông viết sách và cảm xúc trong quá trình ra sách.