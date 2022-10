Kế hoạch cướp xe của nhóm vị thành niên

Sau khi người mua xe giao tiền, Kiên gọi bạn tới dùng hung khí để đánh nạn nhân, cướp lại phương tiện và sử dụng tiền bán xe để tiêu xài cá nhân

Nhóm cướp tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Kiên (16 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cùng 7 thanh niên khác ở độ tuổi 16-17 để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Theo công an, ngày 13/10, Kiên đăng bài rao bán xe máy của mình lên mạng xã hội và được anh V.N.T.A. (19 tuổi, quê Yên Bái) hỏi mua, thống nhất giá 6 triệu đồng. Tối 18/10, đôi bên hẹn gặp nhau tại khu vực thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa) để giao dịch.

Nguyễn Trung Kiên. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Tối 18/10, Kiên rủ 7 người bạn tới gặp mình và thống nhất sau khi bán sẽ đánh người mua xe, cướp lại tài sản rồi sử dụng tiền bán xe để tiêu xài. Để gây án, nhóm thanh niên chuẩn bị dao nhọn và dùi cui điện.

Tối cùng ngày, Kiên và một người bạn gặp trực tiếp anh A. để giao dịch. Sau khi nạn nhân giao tiền, Kiên nhắn tin cho 6 người bạn còn lại đang nấp gần đó lao ra dùng hung khí đe dọa, đánh đập và cướp lại phương tiện. Gây án xong, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường

Theo công an, Kiên là bị can, hiện được cho tại ngoại trong vụ án Trộm cắp tài sản do Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thụ lý.