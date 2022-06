Kế hoạch của Minh Hằng thất bại

Minh Hằng dặn khách mời không chia sẻ ảnh chồng cô trong lễ cưới. Tuy nhiên, danh tính của ông xã nữ ca sĩ đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Minh Hằng thử váy cưới Minh Hằng chọn trang phục đơn giản tránh lỗi mốt. Nữ diễn viên tiết lộ vải để may váy cưới được nhập từ nước ngoài.

Minh Hằng đã có hôn lễ tại bờ biển như cô hằng mong ước vào chiều 18/6. Lễ cưới có sự tham gia của đông đảo bạn bè thân thiết như Hoàng Thùy Linh, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Khả Ngân, Gil Lê, Phạm Quỳnh Anh, Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Khả Như, Diệu Nhi…

Theo đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Minh Hằng đã có một ngày hạnh phúc. Tuy nhiên, niềm vui của Minh Hằng sẽ trọn vẹn hơn nếu cô tiếp tục giữ kín được danh tính chồng như đã làm suốt 6 năm qua.

Chồng Minh Hằng lộ diện.

Trong lễ cưới diễn ra chiều 18/6 tại Vũng Tàu, Minh Hằng thắt chặt an ninh. Khoảng 10 bảo vệ đứng xung quanh khu vực tổ chức hôn lễ. Đặc biệt, nữ ca sĩ dặn dò khách mời không đăng bất cứ hình ảnh nào có mặt chồng cô lên mạng xã hội.

Suốt 6 năm yêu nhau và trong cả lễ cưới, Minh Hằng cố gắng giấu kín danh tính chồng. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn giữ được sự riêng tư cho chồng và gia đình.

Sau lễ ăn hỏi diễn ra ngày 13/6, Minh Hằng cũng che kín mặt chồng trong những hình ảnh cô chia sẻ với truyền thông hay trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, không biết với lý do gì, khách mời trong buổi lễ đã chia sẻ hình ảnh của vợ chồng Minh Hằng.

Hiện tại, hình vợ chồng Minh Hằng chụp ảnh cùng khách mời, đặc biệt tấm ảnh với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Lương Mạnh Hải đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khán giả bắt đầu bàn tán về ngoại hình, trang phục và danh tính của chồng Minh Hằng.

Minh Hằng muốn giấu danh tính chồng nhưng thất bại.

Chồng Minh Hằng là doanh nhân Quốc Bảo, sinh năm 1977. Anh hiện là Phó tổng giám đốc Công ty CP Dệt Đông Quang ở Long An.

Trước đó, chia sẻ về lý do giấu kín danh tính chồng suốt nhiều năm hẹn hò, Minh Hằng tâm sự: "Tôi hay nói với anh rằng cảm ơn vì đã lấy hết can đảm để yêu một nghệ sĩ. Không ít lần tên anh nằm trong từ khóa của Google Search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng nhưng gia đình, khách mời không phải nghệ sĩ. Do đó, bảo mật thông tin là điều tôi cố gắng dành cho anh", cô chia sẻ.