Kế hoạch bao vây nhà đại ca giang hồ Thành 'Chiểu'

Gần 100 chiến sĩ Công an TP Sông Công chia làm nhiều mũi, trang bị áo giáp, xông vào bữa tiệc ma túy, khống chế thành công Mai Thành và đàn em.

Ngày 16/12/2020, Mai Thành (tức Thành “Chiểu”, SN 1970) chính thức mãn hạn tù giam và trở về địa phương, sinh sống tại căn nhà ở phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công (nay là TP Sông Công), tỉnh Thái Nguyên. Cũng từ đó, những người hàng xóm quay trở lại với ngày tháng bất an, lo lắng, bởi lẽ Thành “Chiểu” là kẻ giang hồ cộm cán, đại ca có “số má” ở đất chè.

Nỗi ám ảnh của hàng xóm

Một cán bộ điều tra thuộc Công an TP Sông Công cho biết Mai Thành (tức Thành “Chiểu”) luôn nằm trong danh sách theo dõi của lực lượng công an địa phương.

“Ngay từ khi còn trẻ, Mai Thành là kẻ cộm cán tại địa phương. Anh ta thường tụ họp với nhiều thành phần bất hảo khác, gây ra nhiều vụ việc mất an ninh, trật tự như đánh nhau, gây rối… Trong đó, một số vụ việc của Thành đủ cấu thành nên tội danh và đã bị xử lý”, vị cán bộ này cho hay.

Theo vị cán bộ điều tra, từ khi Thành “Chiểu” quay trở về địa phương, căn nhà của hắn trở thành “điểm nóng” trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Chỉ ít lâu khi vừa ra tù, Thành quy tụ cho mình nhóm đàn em thân cận, thậm chí có những đàn em còn ăn, ngủ, sinh hoạt luôn tại nhà của Thành để sẵn sàng “đợi lệnh”. Các nghi phạm luôn tỏ ra bặm trợn, thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, có dấu hiệu của việc sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều lần lực lượng Công an phường Thắng Lợi phải đến giải quyết những vụ việc say rượu xô xát với người khác của nhóm đàn em Thành.

Đại ca giang hồ Mai Thành (tức Thành "Chiểu").

“Thành "Chiểu" và đàn em thích tụ tập, sống theo kiểu bầy đàn và chủ yếu “ngủ ngày cày đêm”. Nếu ban ngày, gần như không thấy Thành hay các đàn em lộ diện. Thành và đàn em đã trở thành nỗi khiếp sợ của người dân địa phương, không ai muốn đụng chạm hay qua lại gì với nhóm đó”, vị cán bộ điều tra nói.

Vào tù ra tội

Tài liệu của Công an TP Sông Công thể hiện Thành “Chiểu” có bề dày tiền án, trong đó một số đã được xóa án tích. Năm 1999, khi mới 19 tuổi, Thành “Chiểu” bị Tòa án Quân sự khu vực I xử phạt 30 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng và Cưỡng đoạt tài sản. Sau khi ra tù ít lâu, năm 2002, Thành tiếp tục phạm tội Cưỡng đoạt tài sản và bị TAND TP Sông Công xử phạt 15 tháng tù giam.

Chưa dừng lại, tháng 4/2014, Thành bị TAND TP Sông Công xử phạt 48 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong lúc đang chấp hành án phạt tù, Thành tiếp tục liên quan một vụ án Cưỡng đoạt tài sản và bị TAND TP Sông Công tuyên phạt 42 tháng tù giam, tổng hợp hình phạt là 90 tháng tù giam.

Tuy nhiên, trong lúc đang chấp hành 2 bản án tù, năm 2015, Thành “Chiểu” tiếp tục hầu tòa khi bị TAND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, triệu tập để xử phạt về tội Chống người thi hành công vụ - vụ án mà Mai Thành gây án ngay trước khi bị xét xử năm 2014 - với hình phạt 2 năm tù giam. Tổng hình phạt dành cho tay giang hồ lên tới 9 năm 6 tháng tù và Thành “Chiểu” chỉ mới chấp hành xong án phạt, quay trở về địa phương vào ngày 16/12/2020.

“Ngay sau khi trở về địa phương, Thành “Chiểu” đã lập tức tụ tập một số đàn em dưới trướng, chủ yếu là những người nghiện, một số trong đó có tiền án, tiền sự. Mãn hạn tù, Thành “Chiểu” không làm ăn nghiêm chỉnh mà tiếp tục dấn thân vào con đường mặt trái của xã hội.

Để thể hiện vị thế đại ca, Thành tổ chức bữa tiệc gặp mặt có quy mô lớn, tụ tập nhiều thành phần bất hảo, cộm cán ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc… về nhà hàng ở TP Sông Công gặp mặt. Sau bữa tiệc, không rõ Thành “Chiểu” có thanh toán tiền sòng phẳng cho chủ nhà hàng hay không vì việc “bùng” tiền ăn thì Thành cũng làm không ít, nhưng người dân chẳng ai dám đòi”, vị cán bộ điều tra Công an TP Sông Công cho hay.

Sau khi tổ chức bữa tiệc gặp mặt các đại ca giang hồ, Thành “Chiểu” tiếp tục thể hiện vị thế khi thường xuyên khoe súng trên livestream mạng xã hội. Không những thế, hắn còn nhiều lần tổ chức tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy gây nhiễu loạn ở địa phương.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ đánh án

Nguồn tin mà Công an TP Sông Công thu thập được còn cho thấy Thành “Chiểu” tiếp tục “ngựa quen đường cũ” khi có dấu hiệu hoạt động phạm pháp tại nhà riêng - nơi mà hắn xây dựng như lô cốt với hệ thống camera an ninh tinh vi.

“Chính vì việc Thành ngông nghênh, tỏ rõ sự coi thường pháp luật, nên chúng tôi càng quyết tâm xử lý. Tuy nhiên, việc theo dấu để nắm bắt tình hình gặp nhiều khó khăn, bởi thủ đoạn che giấu tinh vi và tốn rất nhiều thời gian”, vị cán bộ điều tra nhấn mạnh.

Thành "Chiểu" tại cơ quan công an.

Cán bộ điều tra thuộc Công an TP Sông Công cho biết sau quãng thời gian gần một năm, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, thông tin về hoạt động phạm pháp của nhóm Thành “Chiểu”, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để xử lý đại ca giang hồ này.

“Ngày 2/3, nắm được thông tin Thành “Chiểu” tổ chức thêm bữa tiệc chất cấm ngay sau ngày sinh nhật của mình, lãnh đạo Công an TP Sông Công đã chỉ đạo kiểm tra, bắt giữ. Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng chiến đấu thuộc Công an TP Sông Công và công an một số phường, tổng quân số khoảng gần 100 cán bộ, chiến sĩ để đánh án”, vị cán bộ điều tra kể lại.

Cụ thể, căn nhà nơi Thành “Chiểu” sử dụng làm đại bản doanh nằm ở phường Thắng Lợi chỉ có một cửa ra vào với kết cấu 3 tầng. Các nghi phạm tuân thủ nghiêm quy trình ra vào đều khóa kỹ cửa, căn nhà được lắp đặt hệ thống camera an ninh tinh vi có thể quan sát xung quanh.

Tối 2/3/2022, khoảng gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP Sông Công đã chia làm nhiều mũi bao vây đại bản doanh của nhóm Thành “Chiểu” với áo giáp, súng quân dụng để sẵn sàng cho tình huống các nghi phạm chống trả. Ngay khi nhận thấy cánh cửa ở tầng 1 được mở ra, một mũi trinh sát đã lập tức áp sát, khống chế Phạm Hồng Tư (SN 1967) cùng Trần Thị Huệ (SN 2004, ở cùng với Tư) tại tầng 1. Tiếp đó, các trinh sát lên tầng 2 khống chế Lê Văn Thế (SN 1988) - đàn em thân tín của Thành “Chiểu” làm nhiệm vụ cảnh giác, phục vụ “điếu đóm” cho đại ca.

“Yêu cầu đặt ra lúc đó là phải thật nhanh, vì nếu chậm một chút, các nghi phạm sẽ cảnh báo cho Thành ở tầng 3 và đối với kẻ có kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an, Thành rất có thể sẽ xóa đi nhiều chứng cứ quan trọng”, vị cán bộ điều tra nói.

Sau khi thành công khống chế 3 người ở tầng dưới, các trinh sát di chuyển lên tầng 3, lúc này căn phòng nơi diễn ra bữa tiệc chất cấm đang khép hờ. Một trinh sát đạp tung cánh cửa xông vào giữa bữa tiệc chất cấm do Thành tổ chức, thấy lực lượng công an, lập tức các nghi phạm đã làm nhiều hành động chống trả.

“Thời điểm chúng tôi ập vào trong căn phòng thì ngoài Thành, có thêm 8 người khác, một số nghi phạm đã đập bát, đập đĩa nhằm hất tung vụn, bột ma túy xuống sàn nhà. Một số người khác gào thét, xô đẩy nhằm tạo điều kiện cho đồng bọn phi tang vật chứng. Hiện trường lúc đó rất hỗn loạn, nhưng chúng tôi đã lập tức khống chế được các nghi phạm”, vị cán bộ điều tra cho hay.

Qua khám xét các nơi ở của Thành “Chiểu”, cơ quan công an đã thu được một lượng ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng trong đó có khẩu súng quân dụng và 5 viên đạn, thanh kiếm, dùi cui điện và nhiều vật chứng liên quan.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sông Công tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 3 đàn em thân tín của Thành là Thế, Huệ và Tư. Cả 4 bị can bị khởi tố về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy; riêng hành vi tàng trữ súng, đạn của Thành, Công an TP Sông Công tách riêng và bàn giao vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên xử lý theo thẩm quyền.