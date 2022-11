Kẽ hở khiến ảnh khỏa thân xâm chiếm TikTok

TikTok hạn chế nội dung khiêu dâm, nhưng bộ lọc vẽ tranh AI của ứng dụng đã tạo kẽ hở cho những bức ảnh khỏa thân.

Ảnh khỏa thân xuất hiện trên TikTok nhờ bộ lọc vẽ tranh AI. Ảnh: The New York Times.

Một số người sáng tạo nội dung trên OnlyFans đang sử dụng bộ lọc nghệ thuật trí tuệ nhân tạo (intelligence art filter) của TikTok để chia sẻ hình ảnh khiêu dâm nhưng không bị xóa bởi các nguyên tắc cộng đồng của nền tảng, theo NBC News.

Bộ lọc, được tạo ra bởi TikTok và bắt đầu thịnh hành vào tháng 9, tạo ra những bức tranh phong cảnh từ hình ảnh mà người dùng tải lên. Các TikToker ban đầu sử dụng bộ lọc để tạo ra các bức tranh dùng làm màn hình khóa điện thoại.

Nhiều bức tranh xuất phát từ ảnh gốc chụp những người quan trọng hoặc các thành viên trong gia đình. Các clip thường sử dụng bài hát I Think I Like When It Rains của WILLIS làm nhạc nền.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10, một số người bắt đầu đăng những bức tranh do AI tạo ra từ loạt ảnh khiêu dâm. Tài khoản TikTok darlings.spam là người đầu tiên đăng clip sử dụng ảnh khiêu dâm cho bộ lọc. Những người dùng TikTok khác nói đùa trong phần bình luận rằng họ muốn xem tranh do AI vẽ hơn là bức ảnh khỏa thân gốc.

Người dùng chia sẻ tranh vẽ AI từ các bức ảnh khỏa thân của mình. Ảnh: @michiganmexican.

Một số người mẫu OnlyFans và người bán dâm cũng đã sử dụng xu hướng này như một cơ hội để quảng bá nội dung người lớn của mình mà không vi phạm chính sách của TikTok.

Nguyên tắc cộng đồng của TikTok nghiêm cấm "ảnh khỏa thân, nội dung khiêu dâm hoặc tình dục". Nền tảng cũng cấm "mô tả, bao gồm cả nội dung được tạo hoặc chế tác bằng kỹ thuật số về ảnh khỏa thân hoặc hoạt động tình dục".

Những bức tranh phong cảnh được vẽ từ hình khỏa thân đã khơi gợi sự quan tâm của nhóm người đăng ký OnlyFans tiềm năng.

Amethyst Rose cho biết cô tham gia vào xu hướng này vì nghe nói rằng "TikTok là kênh tốt để quảng bá" tài khoản OnlyFans. Clip sử dụng bộ lọc vẽ tranh AI của cô đã có hơn 124.000 lượt xem. Cô cho biết mình đã có thêm 60 người đăng ký OnlyFans và 600 người theo dõi Twitter sau khi đăng clip lên TikTok.

"Clip chắc chắn đã giúp tôi vượt qua con số mà mình đã bị mắc kẹt trong một thời gian khá dài", Rose nói.

Việc kiểm duyệt nội dung của TikTok nổi tiếng là hạn chế. Một số từ tiếng lóng, viết tắt nội dung nhạy cảm không bị TikTok gắn cờ. Thay vì gọi các bức ảnh khỏa thân là "nudes", người dùng TikTok sẽ viết "n00ds" hoặc "spicy pics". Người bán dâm thường tự gọi mình là "accountants" và coi nội dung chia sẻ là "corn" thay vì "porn".