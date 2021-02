Kẻ hiếp dâm bị bắt sau 28 năm bỏ trốn

Trong thời gian trốn truy nã, Nhẫn liên tục di chuyển, làm nhiều việc khác nhau để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Đỗ Văn Nhẫn (55 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) theo quyết định truy nã của Công an thành phố Hà Nội.

Đỗ Văn Nhẫn. Ảnh: Công an Lai Châu.

Theo điều tra, Nhẫn phạm tội hiếp dâm, bị TAND tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) tuyên phạt 36 tháng tù giam. Tuy nhiên, bị cáo đã trốn thi hành án.

Ngày 29/6/1993, Công an tỉnh Hà Tây ra lệnh truy nã Đỗ Văn Nhẫn về tội Hiếp dâm và Trốn thi hành án.

Sau nhiều năm xác minh, công an xác định Nhẫn đang ẩn náu tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Bị cáo không có nơi cư trú, công việc ổn định mà thường xuyên di chuyển, làm nhiều việc khác nhau để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Sáng 31/1, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an huyện Nậm Nhùn và Công an Hà Nội bắt giữ Nhẫn. Bị cáo sau đó được bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu để thi hành án theo bản án đã tuyên.