Kẻ giết người rồi phân xác đối diện hình phạt nào?

Theo luật sư, Dũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội là giết người và xâm phạm thi thể.

Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Dũng (37 tuổi, ở TP Ninh Bình) để điều tra hành vi Giết người. Nghi phạm này được xác định là người đã giết người tình Nguyễn Thị Thêm (30 tuổi, ở TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Theo cơ quan chức năng, Dũng và chị Nguyễn Thị Thêm (30 tuổi, ở TP Tam Điệp) quen nhau qua mạng xã hội và thuê nhà trọ sống với nhau một năm qua. Sáng 23/3, chị Thêm xảy ra mâu thuẫn với Dũng tại nhà chị gái nghi phạm. Dũng nhốt chị Thêm tại đây.

Khoảng 18h45 cùng ngày, Dũng bóp cổ nạn nhân đến chết. Sáng 24/3, nghi phạm đổ xăng vào thi thể chị Thêm để đốt phi tang nhưng thấy mùi nên Dũng dập lửa. Trưa hôm sau, hung thủ phân xác chị Thêm, bỏ vào 2 thùng nhựa rồi giấu trong tủ ở tầng hai.

Ngày 27/3, cảnh sát phát hiện vụ việc sau trình báo của ông Phạm Văn Năm (bố Dũng). Với những hành vi trên, nghi phạm đối mặt hình phạt nào?

Tiến sĩ Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp

Đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi giết người, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai của người làm chứng và nghi phạm để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nếu có căn cứ cho thấy nạn nhân tử vong là do bị tác động ngoại lực, do bị sát hại mà người sát hại chính là bạn trai của nạn nhân thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Trường hợp lời khai nhận tội của phạm phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi, dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân và các chứng cứ thu thập được trên hiện trường vụ án, phù hợp với lời khai của người làm chứng thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố Dũng về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, với hình phạt là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong trường hợp nghi phạm số một của vụ án không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng những chứng cứ mà cơ quan thu thập được có căn cứ cho thấy nạn nhân đã bị sát hại, lời khai của người làm chứng và các chứng cứ khác mà cơ quan thu thập được cho thấy nghi phạm này có khả năng là hung thủ, thì cơ quan điều tra cũng sẽ khởi tố bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này, nạn nhân bị phân xác, xâm phạm đến thi thể, vì vậy, hung thủ sẽ bị xử lý thêm về tội Xâm phạm thi thể theo quy định tại Điều 319 Bộ luật Hình sự. Theo điều luật này, người nào có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.