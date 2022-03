Kẻ giết người mang lệnh truy nã đặc biệt bị bắt

Sau 36 giờ gây án, Thành bị bắt tại tỉnh Điện Biên khi đang trên đường lẩn trốn sang Lào.

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) và cảnh sát các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên bắt giữ Lý Văn Thành (45 tuổi, ở xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra tội Giết người.

Lý Văn Thành. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.

Theo cơ quan chức năng, tối 3/3, vì mâu thuẫn cá nhân, Thành dùng dao đâm tử vong anh Đ.V.H. (ở thôn Chiến Thắng, xã Phương Khoan). Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã phát thông báo và tổ chức truy tìm Lý Văn Thành.

Ngày 4/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố bị can Thành về tội Giết người. Một ngày sau, công an tỉnh quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can.

Sau khoảng 36 giờ, lực lượng chức năng bắt giữ được Thành khi ông ta đang ở xã Mường Pồn, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên, trên đường trốn sang Lào. Cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng lệnh tạm giam đối với bị can để điều tra vụ án.

Nhà chức trách cho biết năm 2018, Thành ra tù sau khi thụ án 12 năm vì liên quan đến ma túy.