Kẻ giết người bị bắt sau 23 năm trốn truy nã

Gây án mạng xong, Bình bỏ trốn vào Tây Ninh và đổi tên. 23 năm sau, ông ta đã sa lưới cảnh sát.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Phạm Đức Bình (44 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) hôm 18/12.

Theo công an, tháng 6/1998, nhóm Bình ngồi uống rượu cùng một nhóm khác tại huyện Quỳ Châu thì xảy ra mâu thuẫn.

Nhà chức trách cáo buộc Bình và đồng bọn dùng hung khí đánh anh Lê Văn Long (trú huyện Quỳnh Lưu) tử vong và làm một số người khác bị thương.

Phạm Đức Bình bị cảnh sát bắt. Ảnh: Vinh Khang.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt giữ 3 người. Riêng Bình bỏ trốn vào Tây Ninh, giáp biên giới Campuchia.

Tại đây, ông ta đổi tên thành Phạm Đức Vinh và kết hôn với người phụ nữ địa phương. Hai người này có con chung. Hàng ngày, Bình cùng vợ buôn bán tạp hóa.

Sau nhiều năm truy tìm, đến chiều 18/12, Công an Nghệ An phối hợp với công an địa phương bắt giữ Phạm Đức Bình.

Cảnh sát đang di lý bị can này về Nghệ An.