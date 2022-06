Kẻ giật iPhone 13 của nữ sinh lớp 9 bị bắt

Một trong 2 nghi phạm gây ra vụ cướp giật chiếc iPhone của nữ sinh lớp 9 đã bị cảnh sát bắt giữ. Từ đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe máy bị trộm cắp.

Ngày 1/6, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang lấy lời khai Nguyễn Phúc Vỹ (15 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, TP Thuận An) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Theo cảnh sát, Vỹ cùng một người khác là nghi phạm trong vụ nữ sinh lớp 9 bị giật chiếc iPhone 13 khi đang đứng soi gương trước cửa nhà.

Vỹ (bìa trái) bị bắt giữ, còn Đức đang bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sáng 31/5, nữ sinh P.M.V. cầm iPhone 13 đứng soi gương trước nhà trên đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao, TP Thuận An thì bị Vỹ và Nguyễn Văn Đức (28 tuổi, quê Cà Mau) chạy xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại.

Nhận tin báo của nạn nhân, Công an phường Thuận Giao phối hợp với Công an TP Thuận An vào cuộc điều tra, bắt giữ Vỹ. Riêng nghi phạm Đức đã bỏ trốn.

Qua khám xét chỗ ở các nghi phạm, lực lượng chức năng phát hiện 5 chiếc xe máy. Bước đầu, nhà chức trách xác định các xe máy nói trên là tang vật trong các vụ trộm.