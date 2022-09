Kẻ gian phá kính ôtô, trộm tài sản của người đi đám tang

Khi chị Hạnh đỗ ôtô để vào nghĩa trang, kẻ gian đã phá kính xe, lấy trộm túi xách cùng toàn bộ tiền mặt, điện thoại, giấy tờ tùy thân.

Trưa 17/9, chị Trần Thị Bích Hạnh (sinh năm 1978, trú tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, nhân viên hành chính Trường THCS Kỳ Hải) đi đưa tang người thân tại nghĩa trang thuộc địa phận thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Do khu vực này là vùng đồi núi nên chị Hạnh để ôtô ngoài đường lớn, cách nơi mai táng khoảng 200 m. Thời điểm đó, nhiều người khác cũng đỗ xe ở bên ngoài. Sau khi xong việc, chị Hạnh quay ra thì phát hiện kính trước bên ghế phụ đã bị đập vỡ.

Sau khi phá kính xe, kẻ gian đã lấy chiếc túi đựng điện thoại iPhone 11 Promax, hơn 8 triệu đồng cùng giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, căn cước công dân mang tên Trần Thị Bích Hạnh.

Kẻ gian đã phá kính lấy trộm iPhone 11 Promax, hơn 8 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Chị Hạnh cho biết đã đỗ xe ở bên ngoài trong khoảng 1 giờ. Thời điểm đó, nhiều xe khác đậu bên cạnh nhưng chỉ xe của chị bị phá kính.

“Nếu mình không khóa cửa xe, đi qua họ thấy chiếc túi nên nổi lòng tham mà mở cửa lấy đi thì đã đành. Đằng này, trong lúc đông người mà chúng ngang nhiên đập phá kính xe để trộm tài sản thì quá trắng trợn và bất chấp pháp luật”, chị Hạnh bức xúc.

“Kẻ gian phá kính rất chuyên nghiệp, phải có dụng cụ chuyên dụng mới làm được như thế. Sau khi giật khiến chiếc quai bị đứt, chúng còn mở cốp giữa 2 ghế trước lục lọi và lấy đi 300.000 đồng”, chị Hạnh thông tin thêm.

Theo chị Hạnh, trước khi đi đám tang, chồng chị bảo mang theo tiền để thanh toán cho garage. Tuy nhiên, kẻ gian đã lấy sạch. Còn theo người dân, khu vực này từng có 2 người bị đập kính xe, lấy cắp tài sản.

Trao đổi với PV Infonet, Công an xã Kỳ Hoa cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Kỳ Anh ghi nhận hiện trường, lấy lời khai từ nạn nhân và những người liên quan. Theo Công an xã Kỳ Hoa, khu vực nghĩa trang gần nhà máy nước sạch thuộc địa phận phường Hưng Trí nên đơn vị đang phối hợp để giải quyết.