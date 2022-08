Kẻ đưa 50 người Việt vượt biên trái phép sang Campuchia ra đầu thú

Cao Sỹ Huy - kẻ cùng đồng bọn đưa 50 người Việt vượt biên trái phép sang Campuchia - đã ra đầu thú.

Ngày 31/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cao Sỹ Huy (40 tuổi, trú tổ 2, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã chủ động đến cơ quan điều tra đầu thú.

Huy khai nhận từ tháng 12/2021, Huy được công ty môi giới dẫn vượt biên sang Campuchia để làm việc tại casino.

Đến tháng 5 năm nay, Huy chuyển đến làm tại Công ty Sao Đỏ ở Campuchia. Huy được giao nhiệm vụ lên các trang mạng tìm người Việt có nhu cầu việc làm để đưa sang Campuchia trái phép. Mỗi tháng Huy được nhận 850 USD tiền lương.

Huy cùng đồng bọn đã tổ chức đưa khoảng 50 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đến tháng 7, nhiều người trong nhóm của Huy bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Thời gian vừa qua, khi Huy về Quảng Ngãi, được lực lượng công an tỉnh vận động, nên người này đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao Cao Sỹ Huy cùng tài liệu, tang vật cho Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.