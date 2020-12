Kẻ đánh người phụ nữ ở TP.HCM ra trình diện

Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng, nam thanh niên đánh phụ nữ và dọa chém nhân viên quán trà sữa ở TP.HCM đã đến cơ quan công an trình diện.

Ngày 14/12, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang lấy lời khai Ngô Lê Hoàng Lâm (24 tuổi, ngụ phường Linh Tây) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Lâm là nghi can đánh người phụ nữ rồi dọa chém người can ngăn trên đường Tô Vĩnh Diện, phường Linh Chiểu, hôm 12/12.

Lâm dọa chém người can ngăn. Ảnh: Cắt từ camera an ninh.

Theo cảnh sát, Lâm và người phụ nữ bị đánh sống chung như vợ chồng. Họ có con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Tối 12/12, cặp đôi này đi đám cưới người quen. Trên đường về, Lâm rủ nạn nhân đi chơi nhưng người phụ nữ không đồng ý.

Mâu thuẫn xảy ra, người phụ nữ xuống xe đi bộ. Lúc này, Lâm chạy theo kéo nạn nhân lên xe.

Khi người phụ nữ vùng vằng, Lâm đã tát liên tiếp vào mặt. Sau đó, người đàn ông này kéo nạn nhân đứng dây, tiếp tục hành hung.

Chứng kiến sự việc, nhân viên quán trà sữa ở đối diện chạy tới can ngăn. Hình ảnh camera cho thấy khoảng 5 phút sau, Lâm quay lại hiện trường.

Thấy anh ta cầm mã tấu dọa chém, nhân viên quán trà sữa đã đóng cửa cuốn. Trước khi bỏ đi, Lâm lái xe tông vào cửa làm hư hỏng tài sản.

Sau khi video về vụ việc lan truyền lên mạng, Lâm đến Công an phường Linh Chiểu trình diện. “Công an đang củng cố hồ sơ để lý Lâm theo quy định pháp luật. Hành vi của người này sai tới đâu thì xử lý tới đó”, đại diện Công an quận Thủ Đức cho biết.