Kẻ đâm tài xế GrabBike ở Bình Dương bị bắt

Sau khi đâm tài xế xe ôm ở Bình Dương, tên cướp lấy xe máy bỏ trốn về Thanh Hóa thì bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 9/11, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang di lý Lê Hồng Mạnh (20 tuổi) từ Thanh Hóa về Bình Dương để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Mạnh chính là nghi phạm gây ra vụ đâm tài xế xe ôm, cướp xe máy vào sáng 13/10.

Mạnh bị cảnh sát bắt giữ khi bỏ trốn về Thanh Hóa. Ảnh: Công an cung cấp.

Hôm xảy ra vụ việc, Mạnh bắt xe của một tài xế GrabBike từ quận 12 đi Bình Dương. Khi đến đoạn đường vắng thuộc phường Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên), nghi phạm cầm dao đâm vào lưng tài xế.

Khi chiếc xe đổ, Mạnh khống chế nạn nhân cướp điện thoại, bóp tiền, xe máy rồi bỏ trốn về quê ở huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá. Nghi phạm sau đó đem xe máy đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định Mạnh là nghi phạm gây ra vụ cướp. Khuya 7/11, Công an thị xã Tân Uyên phối hợp với Công an huyện Lang Chánh bắt giữ Mạnh.

Sau khi bắt được kẻ cướp nguy hiểm, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công tỉnh Bình Dương cùng Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên đã động viên, khen thưởng cho Công an thị xã Tân Uyên.