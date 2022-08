Kẻ cướp trang sức của Kim Kardashian không hối hận

Một trong những nghi phạm liên quan vụ cướp tại Paris cho rằng anh ta chỉ lấy đi những thứ mà Kim Kardashian không cần.

Trong cuộc phỏng vấn với Vice News, Yunis Abbas - một trong kẻ vướng cáo buộc - giải thích về vụ cướp và uy hiếp Kim Kardashian vào năm 2016 tại Paris (Pháp). Khi được hỏi liệu có cảm thấy hối hận, anh ta khẳng định không.

Yunis Abbas biện minh rằng khi thấy Kim thường xuyên vung tiền qua cửa sổ, anh ta chỉ đơn giản nhặt những thứ mà cô ấy rõ ràng không quan tâm. Abbas không ăn năn dù biết rõ Kim chắc hẳn đã rất sợ hãi.

Yunis Abbas cho biết bản thân không hối hận. Ảnh: ViceNews.

Băng cướp nhắm tới Kim Kardashian vì cho rằng cô liên tục đeo trang sức đắt tiền, đặc biệt là trong chương trình thực tế Keeping up with the Kardashians.

Anh ta kể lại băng cướp đã theo dõi Kim qua mạng xã hội và chương trình thực tế của cô. Họ tiếp tục theo dõi khi Kim tới Paris năm 2016 và biết rõ lịch trình di chuyển nhờ tin tức báo chí và những bài đăng trên mạng xã hội.

Abbas và đồng phạm ấp ủ kế hoạch kỹ lưỡng trong nhiều tuần. Theo Yunis Abbas, vụ trộm diễn ra dễ dàng. Abbas đã canh chừng ở dưới trong khi các đồng phạm thực hiện hành vi.

Kim Kardashian nhiều lần chia sẻ về hậu quả vụ cướp. Cô nói rằng thấy sợ hãi, ám ảnh. Sự việc này cũng làm thay đổi hành vi của cô, đặc biệt trong vấn đề an ninh và phô trương sự giàu có.

Theo TMZ, Abbas viết một cuốn sách kể về sự việc, nhưng đồng thời lại tuyên bố mình vô tội trước toà án.

Hiện tại, tổng cộng 12 người đàn ông bị cáo buộc. Vụ án vẫn trong quá trình xét xử. TMZ cho hay phiên tòa gần nhất diễn ra vào mùa thu năm 2021.