Kẻ ‘có thể bóp nát Thanos trong lòng bàn tay’ mất sức mạnh

Một trong những thực thể hùng mạnh nhất của Marvel, Beyonder, bị mất sức mạnh sau khi phản bội nhóm Avengers để tự cứu mạng mình.

Dù có thể dễ dàng hạ gục Thanos, Beyonder vẫn phải sợ hãi trước quyền năng của The Lost One. Ảnh: Screen Rant.

Theo Screen Rant, Beyonder đã trở thành mục tiêu của chính thực thể đã tạo ra gã.

Cụ thể, theo những tiết lộ về Avengers Beyond #5 sắp phát hành vào 19/6, câu chuyện xoay quanh sự sụp đổ của New York khi nhóm siêu anh hùng chiến đấu với The Lost One. Gã tức giận vì bị Beyonder lừa nhốt trên Trái Đất. Đáng nói, đoạn giới thiệu tiết lộ Beyonder “sẽ phải thu mình lại trong bóng tối mà không có sức mạnh".

Trước đó, trong tập 3 của series, The Lost One đã thể hiện sức mạnh vô song của mình bằng cách hạ gục Avengers chỉ trong vài giây, khiến cả nhóm thất bại ê chề. Dẫu vậy, gã đã chủ quan và bị bẫy. Sử dụng Avengers như những con tốt thí, Beyonder lừa được Black Order, The Lost One và cả sứ giả của hắn là Tiamok. Tất cả bị nhốt lại trong một hàng rào dường như không thể xuyên phá bao quanh Trái Đất.

Song, trong tập mới nhất này, The Lost One sẽ lấy lại quyền năng của Beyonder. Điều này là hoàn toàn khả thi, bởi nguồn sức mạnh của Beyonder thực chất là do đã đánh cắp từ gã rất lâu trước đó. Sự kiện này khiến người hâm mộ không khỏi mong chờ và bàn tán. Nhiều đồn đoán dấy lên xung quanh sự thất bại của một trong những thực thể cận toàn năng mà Marvel từng tạo ra trong vũ trụ comics.

Beyonder phản bội nhóm Avengers để bảo toàn tính mạng trước sức mạnh áp đảo của The Lost One. Ảnh: League of Comic Geek.

Mối liên hệ giữa sức mạnh của Beyonder và The Lost One từng được hé lộ trong Avengers Beyond #1. The Lost One được cho là đã tồn tại trước khi Omniverse ra đời. Thực thể này đã tạo ra chủng tộc Beyonders và truyền cho họ một phần sức mạnh của mình. Tuy nhiên, các Beyonders đã đánh cắp phần sức mạnh còn lại và phong ấn The Lost One bên ngoài đa vũ trụ. Sau khoảng thời gian dài, thực thể này đào thoát do một lỗ hổng trong nhà tù.

Vì Beyonders không thể sử dụng sức mạnh của chính The Lost One để chống lại hắn ta, họ đã gửi các chiến binh tới để chiến đấu nhưng đều bị đánh bại. Thậm chí, The Lost One đã chiêu mộ Tiamok Rath của Kharradun để hỗ trợ mình báo thù các Beyonders.