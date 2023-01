Kẻ chinh phạt đa vũ trụ còn nguy hiểm hơn Thanos

Trailer "Ant-Man & the Wasp: Quantumania" vừa giới thiệu tới khán giả phản diện hoàn toàn mới: Kang - The Conqueror. Đây được cho là chìa khóa trong giai đoạn đa vũ trụ của Marvel.

Kang the Conqueror hiện là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm bởi các khán giả hâm mộ phim ảnh siêu anh hùng. Xuất hiện lần đầu dưới dạng biến thể trong tập cuối Loki mùa 1 (2021), cái chết của He Who Remains đã giải phóng đa vũ trụ, tạo cơ hội cho Kang trở lại chinh phạt MCU trong các dự án sắp tới.

Mới đây, Kang đã manh nha chào sân trong trailer của bom tấn Ant-Man & the Wasp: Quantumania (tạm dịch: Người Kiến và Chiến binh Ong: Thế giới lượng tử). Dưới sự thể hiện của nam diễn viên Jonathan Majors, nhân vật này được kỳ vọng tạo nhiều đột phá, là một ẩn số thú vị mở ra tương lai cho giai đoạn đầy tranh cãi của Marvel.

Nguồn gốc theo nguyên tác

Kang xuất hiện lần đầu tiên trong The Avengers # 8 (tháng 9/1964) của Stan Lee và nghệ sĩ Jack Kirby. Theo Marvel Cinematic Universe, Kang the Conqueror vốn là một nhà khoa học tên thật là Nathaniel Richards. Hắn sinh sống vào khoảng thế kỷ 30, là hậu duệ của Reed Richards (Mr. Fantastic thuộc biệt đội Fantastic Four).

Nathaniel Richards liên tục thay đổi tên gọi theo thời gian khi hắn mở rộng đế chế thống trị khắp cõi thiên hà, có thể kể đến như Rama-Tut, Scarlet Centurian, Immortus... Nhưng trên hết, cái tên mà hắn yêu thích nhất là Kang the Conqueror (Kang – Kẻ chinh phạt).

Từ nhỏ, Nathaniel đã thấy thoáng qua tương lai trở thành kẻ chinh phục đa vũ trụ. Tuy nhiên, hắn đã một mực chối bỏ sự thật này. Sau hàng loạt sự kiện và biến cố đa vũ trụ, Nathaniel cuối cùng đã phải chấp nhận đi theo đúng con đường mà định mệnh đã sắp đặt.

Sau khi nghiên cứu thành công phương pháp du hành thời gian, Nathaniel Richards trở về Ai Cập cổ đại và trở thành pharaoh Rama-Tut. Tại đây, hắn đã đối đầu với Fantastic Four nhưng thất bại và buộc phải rút lui về thế kỷ 31. Tuy nhiên, hắn vô tình bị dòng thời gian đẩy trôi đến tận thế kỷ 41. Nathaniel quyết định ở lại tương lai, càn quét hành tinh, trở thành kẻ thống trị tuyệt đối và được biết đến với tên gọi Kang the Conqueror.

Kang sẽ chính thức xuất hiện trong Ant-Man & the Wasp: Quantumania. Ảnh: Marvel Comics.

Theo Denofgeek, Kang từng nhiều lần du hành thời gian, tạo ra các phiên bản khác nhau của bản thân trong quá khứ lẫn tương lai. Trong đó, có những phiên bản đứng về phe chính diện và cả những phiên bản thuộc phe phản diện. Từ những kinh nghiệm đúc kết được, hắn đã phát triển khả năng thao túng và khống chế sự phân nhánh của từng vũ trụ. Nhờ đó, Kang chưa bao giờ thực sự thua trận. Bởi khi nhận thấy tình hình bất lợi, hắn ngay lập tức “nhảy” sang một vũ trụ khác, tại một mốc thời gian khác.

Suốt giai đoạn ấy, gã thường xuyên trở thành kẻ thù của biệt đội Avengers, thậm chí đôi khi đối đầu với cả Fantastic Four, Adam Warlock hay Black Bolt. Nhờ khả năng du hành thời gian, các siêu anh hùng khó mà biết hắn sẽ xuất hiện ở đâu và khi nào.

Trên thực tế, Kang không sở hữu bất cứ siêu năng lực đặc biệt nào. Thế nhưng, hắn là một chiến binh thiện chiến và có trí tuệ cấp độ thiên tài với vốn kiến thức khoa học, lịch sử và công nghệ đáng kinh ngạc. Chưa kể, Kang có khả năng tiếp cận những công nghệ tiên tiến đến từ tương lai (bao gồm áo giáp mang lại cho hắn ta siêu sức mạnh, phóng năng lượng, trường lực...).

Điểm yếu duy nhất của Kang chính là nguyên tắc danh dự kỳ lạ mà nghiêm khắc của hắn. Đối với ác nhân này, kế hoạch chinh phạt chỉ thực sự có ý nghĩa khi phải trải qua những trận chiến khó khăn và kẻ thù phải bị đánh bại một cách tâm phục khẩu phục. Hắn tuyệt đối không bao giờ áp dụng những chiêu trò gian lận, không sòng phẳng.

Mảnh ghép hoàn hảo cho tương lai MCU

Không chỉ là phản diện chính trong bom tấn Ant-Man & the Wasp: Quantumania, Kang cũng được xác nhận là “trùm cuối” của The Kang Dynasty - phần phim tiếp theo trong series tỷ đô Avengers.

Mới đây, đoạn trailer Ant-Man & the Wasp: Quantumania đã hé lộ những thông tin đầu tiên về kẻ chinh phạt đa vũ trụ này. Hắn dường như bị mắc kẹt trong thế giới lượng tử và cần đến sự giúp đỡ của Scott Lang (Ant-Man) để thoát ra ngoài. Tại đây, Kang đã xây dựng một đế chế đồ sộ cho riêng mình, với thành trì kiên cố cùng một đội quân hùng hậu.

Kang là mối đe dọa lớn nhất với biệt đội Avengers từ trước tới nay. Ảnh: Marvel Studios.

"Kang The Conqueror trong phim của tôi là một nhân vật rất khác. Anh ta là người có quyền năng thống trị thời gian, và trên hết là một một chiến binh, một chiến lược gia đại tài. Điều này trái ngược với Loki – kẻ phản diện quyến rũ chỉ có chiếc miệng giảo hoạt”, đạo diễn Peyton Reed chia sẻ trong buổi phỏng vấn với tạp chí Empire.

Theo tiết lộ, Kang được xây dựng “xảo quyệt giống Loki, đáng sợ như Ultron và mạnh mẽ như Thanos”. Điều này sẽ tạo nên một ác nhân hoàn hảo, một thách thức nặng nề dành cho các siêu anh hùng. Kang sẽ trở thành phản diện chính không chỉ trong Ant-Man & the Wasp: Quantumania, mà còn là rất nhiều dự án quan trọng trong Giai đoạn 5 của Marvel. Hơn nữa, nhân vật này có thể là cánh cửa kết nối đến rất nhiều dự án còn đang bỏ ngỏ, đơn cử như X-men, Fantastic Four hay thậm chí là Young Avengers...

Quyết định để Kang The Conqueror chào sân thông qua Quantumania là một nước cờ táo bạo nhưng đầy hợp lý của Marvel. Mặc dù theo đúng nguyên tác, Kang gần như không có nhiều mối liên hệ với Người Kiến. Marvel thậm chí cũng chưa từng phát hành bất cứ bộ truyện nào dành riêng cho bộ đôi này. Tuy nhiên, thế giới lượng tử là chủ đề hoàn hảo tạo nên sự thông suốt cho màn xuất hiện của nhân vật mới. Bởi trước đó, cũng nhờ vốn kiến thức của Ant-Man về thế giới lượng tử, các siêu anh hùng mới có thể du hành thời gian và đánh bại ác nhân Thanos trong sự kiện Endgame.