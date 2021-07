Kẻ chém người trước quán bar ở TP.HCM bị bắt

Sau khi chém trọng thương một người trong bữa tiệc sinh nhật của bạn gái, Minh lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành và bị bắt khi đang ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngày 11/7, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, bàn giao Nguyễn Thành Minh (35 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho Công an quận 1, TP.HCM. Minh đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, ngày 4/6/2016, Minh mở tiệc sinh nhật cho bạn gái ở một quán bar tại phố Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM, rồi xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông tên T.

Nguyễn Thành Minh tại Công an quận Đống Đa. Ảnh: H.N.

Sau đó, Minh dùng dao chém anh T. trọng thương trước cửa quán bar và bỏ trốn. Đến ngày 7/11/2017, Công an quận 1 phát lệnh truy nã Minh về tội Cố ý gây thương tích.

Người đàn ông 35 tuổi đã di chuyển, lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành. Ngày 9/7, Công an quận Đống Đa phát hiện Minh đang lang thang ở phường Quốc Tử Giám nên đã phối hợp với công an phường sở tại bắt giữ anh ta.