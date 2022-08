Kẻ cầm đầu nhóm tổ chức cho 8 người xuất cảnh trái phép

Sau 2 năm lẩn trốn ở nước ngoài, Nguyễn Xuân Ý (35 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) đã ra đầu thú và khai nhận hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Ngày 26/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận bị can Nguyễn Xuân Ý (35 tuổi, ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) ra đầu thú theo lệnh truy nã về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Ý ra đầu thú sau hai năm lẩn trốn. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Theo kết quả điều tra, tháng 9/2020, Ý đăng thông tin tuyển người qua Thái Lan. Ý sau đó thuê Lê Văn Trọng (52 tuổi), Đoàn Thị Thùy Chị (42 tuổi) và Trần Thị Mén (26 tuổi, cùng ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức cho 8 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ Trọng, Chị và Mén. Quá trình điều tra, Trọng, Chị và Mén, bị tòa tuyên án từ 5 đến 6 năm tù.

Riêng Ý đã bỏ trốn ra nước ngoài. Sau gần 2 năm lẩn trốn, Ý đã được cơ quan An ninh điều tra vận động về nước đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.