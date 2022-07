Kẻ buôn ma túy đóng lại đời mình sau bản án

Bị “ru ngủ” bởi những đồng tiền hậu hĩnh kiếm được từ việc buôn bán ma túy, Hoàng cùng đồng bọn đã phải nhận lấy những mức án tương xứng.

Ma túy - nguồn cơn của bao tội lỗi, kéo theo đó là những nỗi đau dai dẳng, vỡ nát của bao gia đình. Những năm gần đây, người dân chẳng còn lạ lẫm trước cảnh tượng những “kẻ ngáo” lên cơn, những vụ án rúng động được gây ra bởi những tên nghiện chỉ vì chúng cần một ít tiền để mua ma túy.

Buồn hơn khi cảnh đó không chỉ xảy ra ở những vùng đô thị và kéo về cả các vùng quê. Ma túy cùng tác hại của nó bất cứ ai cũng biết, vậy nhưng những đồng tiền hậu hĩnh mà ma túy đem lại đã dễ dàng “ru ngủ” không ít kẻ sẵn sàng bán đi lương tri của mình để tiếp tay gieo rắc “cái chết trắng” cho xã hội.

Cuối tháng 6 vừa qua, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Hà Huy Hoàng (30 tuổi, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); Đậu Bá Hiệp (30 tuổi), Lữ Văn Yến (26 tuổi) cùng trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đình Cương (31 tuổi) và Lê Văn Vũ (19 tuổi) cùng trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh về các tội Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Phiên xử kéo dài gần một ngày, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận tội danh bị cáo buộc, vẫn còn đó những lời biện minh, nhưng không thể thay đổi một sự thật là tất cả đều vì hám lợi, tự đẩy mình vào ma túy để kiếm lời.

Cáo trạng nêu, ngày 17 và 18/5/2021, Hà Huy Hoàng điều khiển ôtô mang BKS 37C-377.76 từ thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) lên huyện Quế Phong (Nghệ An) gặp Đậu Bá Hiệp. Hoàng, Hiệp thỏa thuận về việc Hoàng mua một kg ma túy đá với giá 140 triệu đồng và sẽ chuyển trước cho Hiệp 100 triệu đồng khi có hàng ( còn 40 triệu đồng thanh toán sau).

Bị cáo Hà Huy Hoàng lĩnh án tử hình với chuỗi tội danh của mình.

Sau đó, Hoàng lái xe nói trên lên thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) để giao lại xe cho Nguyễn Đình Cương. Hoàng nhờ Cương lên huyện Quế Phong (Nghệ An) để nhận ma túy cho Hoàng, đồng thời để lại ít ma túy trên xe cho Cương sử dụng, Cương sau đó rủ thêm Vũ để đi lấy “hàng”. Ngoài ma túy, trên xe còn có 2 khẩu súng tự chế, một viên đạn và biển số giả 37A-024.26.

Về phần Đậu Bá Hiệp, sau khi đặt mua một kg ma túy đá với giá 100 triệu đồng liền giao cho Lữ Văn Yến đi lấy và thanh toán tiền, đồng thời thông báo với Hoàng đã có đủ “hàng”.

Đối với Cương và Vũ, sau khi nhận điện thoại của Hoàng, khoảng 4h30 ngày 21/5/2021, cả 2 điều khiển ôtô BKS 37C-377.76 lên Quế Phong nhận ma túy.

18h30 cùng ngày, Hoàng gọi điện cho Hiệp thông báo về việc Cương và Vũ lên lấy ma túy. Sau khi giao dịch hoàn thành, Cương và Vũ đi về hướng Diễn Châu (Nghệ An). Đi được khoảng 15 km, Cương dừng xe, bảo Vũ thay biển số giả 37A-024.26.

Khoảng 19h20 cùng ngày, khi Cương và Vũ đến địa phận xóm Tân Thành, xã Nghĩa Thành (Nghĩa Đàn, Nghệ An) thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Cương không chấp hành mà điều khiển xe vượt lên. Lúc này, Cương nói Vũ mở cửa kính sau xe vứt túi ma túy xuống đường rồi điều khiển xe bỏ chạy. Tuy nhiên, khi được khoảng 200 m, cả 2 bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hộc để đồ ở giữa 2 ghế trước 2 khẩu súng tự chế, một viên đạn; tại ngăn để đồ phía sau ghế phụ bên lái có một túi nylon màu xanh, bên trong chứa 19,4 g Methamphetamine; dưới chân hàng ghế phía sau có 1 túi nylon màu trắng, bên trong có 2 hộp nhựa màu trắng chứa 3,8 g Methamphetamine.

Thu giữ phía dưới mương nước, cách vị trí ôtô khoảng 200 m túi nylon màu vàng, bên trong chứa 989,2 g Methamphetamine.

Trong vụ án, các “mắt xích” được kết nối lại với nhau vì lợi nhuận, chúng thừa nhận đồng tiền kiếm được từ ma túy dễ dàng và nhiều hơn những công việc khác đem lại. Nỗi sợ về pháp luật, ngày trả giá không phải không hiện hữu trong các bị cáo, nhưng rồi nỗi sợ đó không thắng được đồng tiền, để trấn an mình có bị cáo khai nhận: “từng nghĩ khi kiếm được một khoản kha khá rồi sẽ rút ra”… nhưng có sự thật đầy nghiệt ngã và cay đắng là ma túy chỉ dễ khi “bước vào” còn để “bước ra” đều phải trả cái giá rất đắt, bàn tay đã nhúng “chàm” khó mà gột rửa cho sạch.

Trong vụ án này, Hà Huy Hoàng được xác định giữ vai trò chính, Lữ Văn Yến đồng phạm với Đậu Bá Hiệp, Hà Huy Hoàng về tội Mua bán trái phép chất ma túy với vai trò giúp sức; Nguyễn Đình Cương và Lê Văn Vũ phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng phạm với Hà Huy Hoàng về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Hà Huy Hoàng, Đậu Bá Hiệp, Lữ Văn Yến mua bán trái phép 1.008,6 g Methamphetamine; Nguyễn Đình Cương, Lê Văn Vũ vận chuyển trái phép 1.008,6 g Methaphetamine. Ngoài ra, Hà Huy Hoàng, Nguyễn Đình Cương và Lê Văn Vũ có hành vi tàng trữ trái phép 3,8 g Methamphetamine và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo tại phiên xử.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX đã tuyên Hà Huy Hoàng mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 5 năm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, 5 năm về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đậu Bá Hiệp mức án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Yến mức 20 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy;

Nguyễn Đình Cương mức án chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, 3 năm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Lê Văn Vũ 14 năm về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, một năm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, một năm Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp cùng hình phạt 12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích của TAND huyện Hương Khê tuyên vào ngày 26/11/2021, buộc bị cáo chấp hành tổng hình phạt 17 năm tù.

Bản án tuyên, mức án dành cho các bị cáo đều tương xứng với tội danh của mình, vừa răn đe vừa cảnh tỉnh cho người khác. Nhưng sau những bản án mà pháp luật quy định, liệu các bị cáo có trả được hết bản án lương tâm khi bản thân mình đã tiếp tay phá hoại nhiều mảnh đời? Hy vọng những bị cáo còn có cơ hội để sửa sai sẽ nảy mầm thiện lương trong thời gian giam giữ sau song sắt.