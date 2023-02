Kê biên 10 lô đất, thu hồi hàng chục tỷ trong vụ đấu thầu ở Quảng Ninh

7 bất động sản ở TP Hạ Long và thị xã Đông Triều có tổng diện tích gần 1.100 m2 đều đứng tên chủ sở hữu vợ chồng bà Vũ Liên Oanh. Lô đất còn lại được bị can này nhờ mẹ đẻ đứng tên.

Theo kết luận điều tra vụ sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, NSJ Group và các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xem xét trách nhiệm hình sự đối với 15 bị can tại 2 dự án mầm non và tiểu học năm 2019. Tổng giá trị 2 gói thầu mua sắm này là hơn 323 tỷ đồng .

Với những sai phạm đã gây ra, nhà chức trách cáo buộc bà Vũ Liên Oanh (cựu giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh) và 14 đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước trên 80 tỷ đồng .

Sau khi tạo điều kiện cho NSJ Group của bị can Hoàng Thị Thúy Nga và các công ty liên quan trúng thầu, bà Vũ Liên Oanh khai đã được Nga cám ơn tổng số tiền 14 tỷ đồng .

Ngoài ra, kết luận nêu bà Nga đưa cho bị can Ngô Vui (cựu trưởng phòng thuộc Sở GD&ĐT) 14,8 tỷ đồng , chi cho bị can Hà Huy Long (cựu phó phòng của Sở này) gần 1,9 tỷ đồng .

Hai lô đất biệt thự liền kề đứng tên bà Vũ Liên Oanh tại Hạ Long. Ảnh: Tiền phong.

Quá trình tố tụng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh kê biên 8 lô đất liên quan bà Oanh. Trong đó, 7 bất động sản ở TP Hạ Long và thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) có tổng diện tích gần 1.100 m2 đều đứng tên chủ sở hữu là Vũ Liên Oanh và chồng là ông Nguyễn Thành Vy.

Lô đất còn lại với diện tích hơn 113 m2 ở phường Hồng Hải, TP Hạ Long được bị can Vũ Liên Oanh nhờ mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Nhạ đứng tên chủ sở hữu. Ngoài ra, cơ quan điều tra kê biên một ôtô do cựu giám đốc Sở GD&ĐT đứng tên đăng ký.

Đối với bị can Hà Huy Long, bị can này bị kê biên 2 mảnh đất ở Hạ Long và huyện Vân Đồn với tổng diện tích hơn 220 m2. Các tài sản này đứng tên ông Long và vợ là bà Lương Hồ Loan. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng kê biên một ôtô của bị can Long.

Cũng theo kết luận điều tra, cơ quan chức năng đã phong tỏa 3 sổ tiết kiệm có tổng trị giá 5 tỷ đồng đều đứng tên chủ sở hữu là ông Hà Huy Long.

Ngoài các tài sản nêu trên, kết luận nêu gia đình bị can Ngô Vui đã nộp đủ 14,8 tỷ đồng số tiền mà bị can nhận từ bà Nga. Gia đình bị can Vũ Ngọc Minh (giám đốc Công ty Thẩm định giá Gia Lộc) nộp đủ 92 triệu đồng. Phía bị can Hà Huy Long cũng nộp đủ gần 1,9 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

"Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi 16,747 tỷ đồng mà Hoàng Thị Thúy Nga chi cho nhóm lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, kê biên các tài sản và phong tỏa các sổ tiết kiệm như trên", kết luận điều tra của Bộ Công an nêu rõ.

