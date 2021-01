Kẻ bán ma túy bị khởi tố 4 tội danh

Bắt kẻ giúp sức cho đường dây tàng trữ súng, đạn

0

Gần nửa năm triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng, Công an An Giang bắt được thanh niên có vai trò tiếp sức tích cực cho các bị can.