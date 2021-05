Kẻ bắn chết 2 người bị xử lý ra sao?

Các luật sư cho rằng với hành vi nổ súng khiến 2 người thiệt mạng, Cao Trọng Phú đối diện mức án cao nhất của tội Giết người.

Công an Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt giam Cao Trọng Phú (59 tuổi, trú TP Vinh) về tội Giết người sau khi xác định ông ta gây ra vụ nã súng khiến 2 người thiệt mạng ở xã Nghi Kim hôm 30/4.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi khác của nghi phạm này. Theo cảnh sát, Phú có nhiều năm làm việc tại TP.HCM, Tây Ninh và Campuchia. Vài năm trước, do làm ăn thua lỗ, ông ta Phú về quê sinh sống và có biểu hiện trầm cảm, hoang tưởng, lo sợ người khác từ phía nam đến truy sát.

Với những kết quả điều tra ban đầu như trên, bị can sinh năm 1962 sẽ bị xử lý ra sao?

Phú (giữa) buông vũ khí sau khi được công an vận động. Ảnh: M.H.

Theo luật sư Phan Văn Chiều, Đoàn luật sư Hà Tĩnh, bị can dùng súng ngắn bắn chết 2 người thể hiện tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án mạng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ căn cứ lời khai của Cao Trọng Phú và những người liên quan để xử lý.

Với những tình tiết ban đầu đã được công bố, luật sư cho rằng bị can Phú có thể bị áp dụng thêm tình tiết tăng nặng do gây án sát hại 2 người, có tính chất côn đồ.

"Đây là các yếu tố để các cơ quan tố tụng định khung hình phạt quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Từ đó, bị can có thể phải đối diện khung hình phạt cao nhất của tội danh", luật sư đánh giá.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, công an sẽ trưng cầu giám định khẩu súng ngắn Cao Trọng Phú sử dụng khi gây án để làm căn cứ xem xét xử lý thêm các tội danh khác.

Nếu xác định khẩu súng là vũ khí quân dụng thì bị can sẽ bị truy tố thêm tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, quy định tại Điều 230 Bộ luật hình sự.

Đối với tình tiết cho rằng bị can Phú gây án trong tình trạng hoang tưởng và có biểu hiện tâm lý bất thường (tâm thần), luật sư Nguyễn Văn Danh, Đoàn luật sư Nghệ An, đánh giá đó mới chỉ là thông tin từ phía người thân của bị can.

Căn nhà xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: T.P.

Theo luật sư này, trong trường hợp cần thiết, cơ quan điều tra có thể giám định tâm thần đối với Cao Trọng Phú để củng cố hồ sơ vụ án.

Nếu cảnh sát có căn cứ xác định quanh thời điểm nổ súng giết 2 người, Phú mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi, thì sẽ áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Cao Trọng Phú.

Trường hợp khi gây án, bị can chỉ mất một phần năng lực điều khiển hành vi hoặc giết người sau khi sử dụng chất kích thích (bia, rượu hay ma túy), Phú vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người và các hành vi khác.

Trước đó, sáng 30/4, Đặng Ngọc Anh, Ngô Quang Hưng và Nguyễn Đức Nghị đến tìm Cao Trọng Phú để nói chuyện và giải quyết nợ nần trong thời gian Phú làm ăn ở TP.HCM.

Tại cổng nhà riêng của Phú, 3 người trên xảy ra mâu thuẫn với gia chủ. Theo điều tra, Phú cho rằng đối phương muốn giết ông ta nên bị can nã súng khiến Hưng và Ngọc Anh thiệt mạng. Nghị bỏ chạy nên thoát chết.