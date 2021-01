Kẻ ăn cắp bục phát biểu tại Điện Capitol bị gọi là ‘Via Getty’

Hình ảnh người biểu tình bê bục phát biểu tại Điện Capitol trong buổi bạo loạn ngày 6/1 (giờ Mỹ) khiến người dùng Internet chú ý.

Chiều 6/1, cả nước Mỹ rúng động vì vụ bạo loạn tại Điện Capitol giữa lúc quốc hội xác nhận kết quả bầu cử tổng thống 2020. Người biểu tình quá khích đã đập phá, đốt lửa ngoài Điện Capitol với mong muốn lật ngược kết quả bầu cử. Bên trong, các nghị sĩ phải sơ tán mặc đám đông náo loạn.

Một trong những hình ảnh gây chú ý là khoảnh khắc người biểu tình bê bục phát biểu trong Điện Capitol, đội mũ ghi chữ “Trump” và tươi cười trước ống kính. Ngay sau đó, chiếc bục xuất hiện trên eBay, được cho là đã bị người này ăn cắp.

Bài viết của Ryan Lizza có nội dung tạm dịch là: "Theo Getty, một trong những kẻ bạo loạn ăn cắp bục phát biểu từ Điện Capitol".

Đa số người dùng Internet chỉ trích hành động ăn cắp bục phát biểu của người đàn ông này. Tuy nhiên, sự cố hài hước xảy ra khi của ông bị nhiều người gọi là “Via Getty”.

Theo News 18, sự nhầm lẫn bắt nguồn khi nhà báo Ryan Lizza đăng tải hình ảnh này lên Twitter rồi viết “Via Getty” đầu chú thích. Thực chất, đây là cụm từ chỉ nguồn ảnh (từ Getty Images), không phải tên người đàn ông trong ảnh.

Nhiều người nhầm tưởng kẻ ăn cắp bục phát biểu tại Điện Capitol tên "Via Getty". Ảnh: News 18.

Bài đăng của Lizza nhanh chóng thu hút sự chú ý. Người dùng bức xúc đã đăng lại hình ảnh, nhưng gọi người này là “Via Getty”.

“Khủng bố, Via Getty, một trong những tên khủng bố ăn cắp bục phát biểu”, “Tôi mong Via Getty và những người tham gia vụ khủng bố tại Điện Capitol hôm nay bị bắt và truy tố trước pháp luật”, những bài viết trên Twitter gọi người này là “Via Getty”.

3 giờ sau bài đăng đầu tiên, Lizza đã đính chính để tránh hiểu lầm: “Để làm rõ, ‘Via Getty’ không phải tên người. Điều đó nghĩa là hình ảnh này của Getty Images”.

Trong lúc quốc hội xác nhận kết quả bầu cử, nhóm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát trước Điện Capitol, trèo vào tòa nhà của Quốc hội Mỹ, chiếm đóng phòng họp Thượng viện và tìm cách xông vào phòng họp Hạ viện bằng vũ lực.

Các nghị sĩ phải tạm dừng công việc, sơ tán để tránh thương tích. Theo News 18, hàng chục nhà lập pháp phải tập trung vào một phòng an ninh trong vài giờ, còn cảnh sát thì giằng co với người biểu tình. Ít nhất 4 người đã tử vong do đạn lạc và các nạn nhân chưa được xác nhận danh tính.