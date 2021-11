KBS cấm phát sóng ca khúc mới của TWICE

Ca khúc trích từ album mới "Formula of Love: O+T=<3" của TWICE không vượt qua vòng kiểm duyệt. KBS từ chối phát sóng bài hát vì có ca từ dung tục.

Ngày 12/11, đài KBS thông báo không phát sóng bài ICON - ca khúc trích từ album mới Formula of Love: O+T=<3 của nhóm nhạc TWICE. Lý do đài KBS đưa ra là ICON có ngôn từ dung tục. 16 ca khúc còn lại trong album đã qua vòng kiểm duyệt của KBS.

Các ca sĩ, nhóm nhạc Hàn Quốc trước khi phát hành sản phẩm âm nhạc mới phải trải qua vòng kiểm duyệt của các đài truyền hình. Qua đó, các đài truyền hình sẽ xem xét những ca khúc đó có phù hợp với tiêu chuẩn phát sóng hay không. Đây là lần hiếm hoi một bài hát của TWICE bị cấm phát sóng.

TWICE trở lại với sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: JYP Entertainment.

Formula of Love: O+T=<3 được TWICE phát hành trưa ngày 12/11. Cùng ngày, nhóm phát hành MV chủ đề Scientist. Theo Sedaily, sản phẩm đã vượt 700.000 đơn đặt hàng trước tính đến ngày 10/11. Đơn đặt hàng của album đã vượt 200.000 bản so với sản phẩm trước đó là Taste of Love.

Chia sẻ về sản phẩm mới, thành viên Nayeon cho biết cô không áp lực khi nói đến thành tích. Thay vào đó, cô hy vọng người hâm mộ yêu thích sản phẩm mà cả nhóm dày công chuẩn bị.

Đầu tháng 10, TWICE có sản phẩm chính thức đầu tiên tấn công thị trường Mỹ mang tên The Feel. Bài hát lọt vào Billboard Hot 100, xếp ở vị trí thứ 83 trong tuần thứ hai của tháng 10. Ngoài ra, ca khúc cũng đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Digital Song Sales. Đây là thứ hạng cao nhất của nhóm nhạc nữ trên bảng xếp hạng toàn cầu