Kawara My An Onsen Resort và những quy trình chuẩn chất Nhật

Với mong muốn kết hợp onsen và nguồn khoáng nóng giàu khoáng chất, Tập đoàn Bitexco đã mời Kawara Resort vận hành quản lý khu nghỉ dưỡng phức hợp Kawara My An Onsen Resort tại Huế.

Sau thời gian đóng băng do ảnh hưởng từ Covid-19, thị trường du lịch Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực. Đại diện Savills Hotels châu Á - Thái Bình Dương nhận định Việt Nam với hình ảnh là một điểm đến an toàn, chi phí du lịch phù hợp cùng vẻ đẹp thiên nhiên phong phú là những lợi thế lớn sau đại dịch và càng khẳng định niềm tin về sự phục hồi trong thời gian sớm nhất.

Giải mã “du lịch wellness”

Nhờ hiệu quả phòng chống dịch thành công, Việt Nam được xem là điểm đến an toàn và được kỳ vọng hồi phục nhanh cả ở thị trường du lịch nội địa và quốc tế. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe (du lịch wellness) ngày càng được quan tâm. Hình thức du lịch này trở thành chủ đề được đông đảo khách du lịch quan tâm nhờ thiên hướng cân bằng sức khoẻ: Vừa thư giãn về tinh thần, vừa phục hồi về thể chất.

Nắm bắt được xu hướng chuyển dịch của thị trường, với triết lý kinh doanh vị nhân sinh, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, Tập đoàn Bitexco đã quyết định chọn Mỹ An (Huế) là nơi phát triển mô hình quần thể khu nghỉ dưỡng phức hợp kết hợp chăm sóc sức khỏe cao cấp với nguồn khoáng nóng Mỹ An giàu khoáng chất.

Đây là thành quả của thương vụ hợp tác chiến lược với Kawara - thương hiệu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ onsen nổi tiếng Nhật Bản. Với sự xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam, Kawara không chỉ chuyển giao công nghệ onsen truyền thống, mà còn áp dụng những quy trình vận hành khắt khe đúng chuẩn Nhật Bản vào khu nghỉ dưỡng Kawara My An Onsen Resort.

Kawara Resort là thương hiệu onsen Nhật Bản nổi tiếng về phương pháp chăm sóc sức khỏe bí truyền cùng dịch vụ quản lý tận tâm. Ảnh phối cảnh.

“Kawara là một trong những onsen đáng trải nghiệm tại Nhật Bản, phục vụ theo tinh thần người Nhật. Kawara cũng đặt sức khỏe và sự yên tĩnh của khách hàng là ưu tiên hàng đầu, cung cấp dịch vụ tận tâm, giúp hồi phục sức khỏe và tái tạo năng lượng. Đó là những yếu tố thuyết phục khiến Bitexco lựa chọn Kawara làm đơn vị quản lý và vận hành khu nghỉ dưỡng cao cấp trong thời điểm nhiều thách thức như hiện nay” - đại diện Bitexco chia sẻ.

Khám phá onsen khoáng nóng với quy trình chuẩn Nhật

Việc quyết định kết hợp công nghệ tắm onsen chuẩn Nhật với nguồn khoáng nóng tại Mỹ An đón nhận được sự quan tâm từ thị trường và sự ủng hộ từ giới khoa học. Đây được kỳ vọng là cú hích với thị trường du lịch Huế - vốn được biết là gắn liền với du lịch di sản.

Với nhiệt độ nóng tự nhiên khi khai thác lộ thiên là 52 độ C, nhiệt độ khi về bể là 42 độ C, khoáng nóng Mỹ An được xem là điều kiện lý tưởng cho các bể onsen. Hơn nữa, hàm lượng khoáng chất và đặc biệt là hàm lượng lưu huỳnh đạt 64,5 mg/l là chỉ số an toàn cho việc trị liệu và chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là hàm lượng lưu huỳnh cao nhất tại Việt Nam trong các nguồn khoáng thiên nhiên đã được phát hiện.

Kawara My An Onsen Resort là dự án của Bitexco với tâm huyết kiến tạo và mong muốn góp phần nâng tầm du lịch Huế. Ảnh phối cảnh.

Bên cạnh hệ thống bể onsen đạt chuẩn và quy trình chuẩn Nhật với 9 bước, Kawara My An Onsen Resort còn mang tới hệ thống xông hơi Ganban với phòng xông đá Ganbanyoku, đá muối Himalaya, xông tinh dầu IKI thư giãn và xông tuyết. Toàn bộ quy trình xông hơi Ganban với những quy định nghiêm ngặt là liệu pháp giúp loại bỏ tạp chất trên cơ thể, đem lại làn da mịn màng và cảm giác khoẻ khoắn ngay sau khi hoàn tất liệu trình.

Theo ông Sato Ikuo - Phó tổng quản lý Kawara My An Onsen Resort, điểm khách biệt lớn nhất của resort là văn hóa Omotenashi được áp dụng thành quy trình khắt khe tại khu nghỉ dưỡng. Omotenashi được biết tới là tinh thần Nhật Bản, là văn hóa phục vụ không vì tiền tip, chân thành và tận tâm dành cho tất cả khách hàng.

“Khách hàng khi tới Kawara My An Resort đều được chào đón như trở về nhà, có không gian thư giãn để tái tạo năng lượng. Mỗi nhân viên tại đây được đào tạo để ứng xử với khách hàng như người thân, chỉ có cơ hội gặp một lần duy nhất và phải dành cho khách hàng những điều tốt đẹp nhất. Văn hóa Omotenashi là niềm tự hào của chúng tôi và cũng là yếu tố khiến khách hàng muốn quay lại với Kawara My An Onsen Resort nhiều lần hơn” - ông Sato Ikuo chia sẻ.

Ngày 28/4, khu quần thể nghỉ dưỡng Kawara My An Onsen Resort (thôn Mỹ An, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) sẽ chính thức mở cửa đón khách thương mại. Ảnh phối cảnh.

Về lý do đồng ý chuyển giao công nghệ, quản lý vận hành lần đầu tiên cùng Tập đoàn Bitexco tại Kawara My An Onsen Resort, đại diện Kawara chia sẻ: “Chúng tôi đồng cảm trước tâm huyết của Bitexco và cùng gặp gỡ nhau ở chữ duyên của người kiến tạo. Đặc biệt, giá trị nguồn khoáng nóng tại thôn Mỹ An đang sở hữu khiến chúng tôi mong được cống hiến và mang văn hóa tắm onsen truyền thống tới khách hàng”.