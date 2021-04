Kawara My An Onsen Resort - tinh hoa Nhật Bản giữa lòng cố đô

Quần thể nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cao cấp của Bitexco không chỉ cung cấp dịch vụ onsen chuẩn quốc tế, mà còn mang tới không gian văn hóa giao thoa giữa xứ phù tang và cố đô.

Di chuyển chưa đầy 7 km từ trung tâm thành phố Huế về hướng đông bắc, du khách có thể bắt gặp khu nghỉ dưỡng Kawara My An Onsen Resort nổi bật tại Mỹ An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Check-in không gian nghỉ dưỡng chuẩn Nhật tại Huế

Được bao quanh bởi thiên nhiên hữu tình xứ Huế, Kawara My An Onsen Resort nổi bật giữa làng quê yên bình khi sở hữu không gian nghỉ dưỡng độc đáo và hài hòa sắc màu Nhật Bản.

Nơi đây được đánh giá là “không gian nghỉ dưỡng chuẩn Nhật tại Huế” khi toàn bộ thiết kế kiến trúc, nội thất và cảnh quan khu resort được tạo nên bởi bàn tay và khối óc của đội ngũ chuyên gia Nhật Bản đến đơn vị tư vấn thiết kế Raymond Việt Nam. Dành trọn tâm huyết, Bitexco Group đã kiến tạo nên khu nghỉ dưỡng phức hợp đạt tiêu chuẩn quốc tế với quy mô lớn.

Không gian xanh mát với thiết kế sân vườn thiền định mang lại cảm giác thư thái cho khách lưu trú. Ảnh phối cảnh.

Khi bước vào cổng khu nghỉ dưỡng, du khách có thể nhận ra sự đồng nhất trong từng đường nét thiết kế thể hiện văn hóa kiến trúc Nhật Bản, với sự phân chia hài hòa gồm khu onsen - được xây dựng và vận hành khắt khe theo quy chuẩn Nhật Bản, và hệ thống khách sạn, biệt thự, nhà hàng, spa, khu giải trí cùng nhiều tiện ích cao cấp...

Nếu du khách muốn trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng riêng tư, an toàn và cao cấp cùng người thân hè này, Kawara My An Onsen Resort là lựa chọn lý tưởng.

Sự hấp dẫn về hình ảnh không gian xanh mát, thiết kế sân vườn thiền định cũng là một phần của trải nghiệm nơi đây. Khu vườn Nhật gồm các yếu tố hồ nước, đá, cây; mỗi khu sân vườn tựa như món quà thiên nhiên ban tặng, mang tới cảm giác bình yên cho người thưởng ngoạn.

Cũng tại nơi đây, Bitexco đã quyết định kiến tạo nên những sân vườn mang đậm tinh hoa đặc trưng từ Nhật Bản, điển hình là cảm hứng sân vườn truyền thống theo phong cách Tsukiyama (Trúc Sơn) và vườn cảnh Karesansui, hay còn gọi là sân vườn thiền định (Zen garden).

Những lối đi xanh tươi với nhiều loài hoa bốn mùa khoe sắc, những con đường nhỏ bao quanh khu nghỉ dưỡng là không gian thư thái để phóng tầm mắt giữa làn nước trong veo, nơi có đàn cá Koi bơi lội. Đâu đó là bóng tùng, thông la hán - những loài cây cảnh đặc trưng xứ phù tang… Tất cả như đưa du khách hòa mình vào thiên nhiên cây cỏ, cảm nhận luồng không khí trong lành, khoáng đạt để gạt bỏ xô bồ, ồn ào của cuộc sống bên ngoài. Tại đây, mỗi vị khách ghé chân đều được trở về với thiên nhiên và tận hưởng sự an bình bên trong không gian thư thái trọn vẹn.

Hồ cá Koi quy mô lớn nằm chính giữa khu nghỉ dưỡng, tạo không gian xanh mát. Ảnh phối cảnh.

Ông Đặng Mạnh Cường - Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An - chia sẻ: “Chúng tôi đầu tư xây dựng bể cá Koi quy mô lớn tại miền Trung với gần 1.000 cá thể, hy vọng mang đến cho du khách những phút giây thư giãn, hòa mình cùng thiên nhiên”.

Giữa không gian đậm nét Nhật Bản, du khách sẽ không khỏi bất ngờ khi nhận ra sự tinh tế trong thiết kế kiến trúc của Kawara My An Onsen Resort. Đó là sự giao thoa hài hòa, quen thuộc của văn hóa cố đô tại các căn biệt thự đơn, biệt thự kép cùng hệ thống phòng khách sạn 5 sao với cách bố trí độc đáo, ấn tượng kết hợp gam màu pháp lam (đỏ, vàng, xanh) của cung đình Huế.

Yêu Huế hơn với tinh hoa kiến tạo từ trái tim

Kawara My An Onsen Resort (Thừa Thiên - Huế) sẽ chính thức ra mắt vào đầu tháng 5, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của ngành công nghiệp không khói tại miền Trung Việt Nam. Khu nghỉ dưỡng phức hợp này sẽ cung cấp dịch vụ onsen chuẩn Nhật với văn hóa phục vụ Omotenashi (tận tâm) từ trái tim đến trái tim.

Dòng khoáng nóng sử dụng tại Kawara My An Onsen Resort giàu lưu huỳnh và khoáng chất, có lợi cho sức khỏe. Ảnh phối cảnh.

Kawara My An Onsen Resort có lợi thế từ nguồn nước khoáng nóng với nhiều khoáng chất đặc trưng, giàu hàm lượng lưu huỳnh, giúp phục hồi chức năng, tăng cường sức khỏe, làm đẹp da, hỗ trợ xoa dịu các bệnh về cao huyết áp mạn tính, viêm cơ khớp… Bên cạnh đó, du khách có thể quên đi những mệt mỏi để tái tạo năng lượng cơ thể nhờ liệu pháp bí truyền của gia đình Kawara (Nhật Bản).

Cùng với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, du khách có thể tham gia các hoạt động hấp dẫn như thưởng thức ẩm thực Nhật Bản, uống trà đạo, ngắm cảnh cùng các trải nghiệm đa sắc màu văn hóa.

Với liệu trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp onsen 9 bước chuẩn Nhật, du khách được ngâm mình trong làn khoáng nóng, thả hồn theo thanh âm của thiên nhiên và khung cảnh yên bình để tái tạo tinh thần, tăng cường trao đổi chất và lưu thông máu. Cùng với đó là hệ thống Sauna Ganban với 4 loại phòng xông từ những phiến đá quý, đá muối Hymalaya và tinh dầu thư giãn, giúp kích thích tế bào và bổ sung hệ miễn dịch cho làn da căng tràn sức sống… Du khách còn có thể lựa chọn dịch vụ xông hơi Yomogi - phương pháp điều trị Đông y kết hợp nguyên liệu thảo mộc thiên nhiên độc đáo, giúp phục hồi sự tươi trẻ.

“Ngoài công nghệ tắm khoáng nóng onsen truyền thống, chúng tôi mang tới Việt Nam điều đặc biệt hơn, đó là trái tim, cái tâm của người làm nghề với văn hóa Omotenashi nổi tiếng. Chúng tôi cam kết sự tận tâm, lòng hiếu khách và tinh thần phục vụ khách hàng chu đáo không cần ‘hậu tạ’ sẽ được lan tỏa trong tất cả dịch vụ tại Kawara My An Onsen Resort, để kỳ nghỉ của các gia đình sẽ là trải nghiệm trọn vẹn đúng nghĩa”, ông Masayuki Kobayashi - Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng - chia sẻ.

Kawara My An Onsen Resort hứa hẹn mang đến những trải nghiệm không thể bỏ qua khi du khách tới Huế. Ảnh phối cảnh.

Triết lý kinh doanh của Kawara là "Theo đuổi tinh thần hòa hợp hiếu khách, đặt sức khỏe và sự yên tĩnh của khách hàng là ưu tiên, phục vụ theo tinh thần người Nhật, luôn cung cấp cho tất cả khách hàng sự an tâm, an toàn, sức khỏe thanh khiết và sự yên tĩnh”. Đây là lần đầu tiên Kawara đồng ý “xuất khẩu công nghệ” tắm onsen chuẩn Nhật Bản ra nước ngoài khi hợp tác cùng Tập đoàn Bitexco tại khu nghỉ dưỡng Kawara My An Onsen Resort.

Từ những lý do trên, nơi đây hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị mà du khách khó lòng bỏ qua khi đặt chân đến cố đô Huế, nhất là trong dịp diễn ra Festival Nghề truyền thống Huế 2021 ngày 29/5-26/6 tới.