Katy Perry gọi những y tá là thiên thần đời thực

Katy Perry cho biết cô ngưỡng mộ những người làm việc trong lĩnh vực y tế. Họ giúp đỡ nữ ca sĩ sinh con thành công trong mùa dịch.

Theo People, Katy Perry sẽ biểu diễn trong sự kiện Side by Side: A Celebration of Service diễn ra ngày 31/5. Sự kiện do Northwell Health tổ chức, nhằm vinh danh những nhân viên y tế. Chia sẻ với tạp chí Mỹ, giọng ca Daisies cho biết y tá là những thiên thần đời thực.

"Trước giờ tôi chưa từng đến bệnh viện. Mang thai là lần đầu tôi tiếp xúc với các y tá. Tôi thực sự bế tắc và đầu hàng khi sinh con. Những cô y tá xứng đáng được gọi là thiên thần", nữ ca sĩ nói.

Katy Perry gửi lời cảm ơn đến nhân viên y tế giúp đỡ cô thuận lợi sinh con trong mùa dịch. Cô cho rằng thế giới thật tuyệt vời khi có những thiên thần "vị tha đến mức kinh ngạc" làm việc trong lĩnh vực y tế.

Katy Perry gửi lời cảm ơn các nhân viên y tế. Ảnh: Getty.

"Họ trải qua nhiều căng thẳng trong đại dịch Covid-19 nhưng vẫn giữ được thái độ tích cực", cô nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với People, Katy Perry cho biết cô thèm đứng trên sân khấu. Sau hơn một năm tham gia các buổi diễn trực tuyến, không người, cô sẵn sàng trở lại Las Vegas để biểu diễn.

Sau khi có con với hôn phu Orlando Bloom, ca sĩ 37 tuổi cho biết cô thích ở nhà nhiều hơn. Cô luôn nghĩ về gia đình mỗi khi đi làm và cố gắng làm việc vì chồng con.

Ngày 7/5, Los Angeles Times đưa tin Katy Perry vừa bán bất động sản ở Beverly Hills với giá 7,475 triệu USD . Cô thu lợi 25.000 USD sau khi bán lại căn nhà tậu từ năm 2018.