Katy Perry chán American Idol

Theo Page Six, Katy Perry cho rằng cô nhiều lần bị nhà sản xuất American Idol bôi nhọ hình ảnh thông qua việc cắt ghép, chỉnh sửa video. Điều đó khiến cô trở thành vị giám khảo khó chịu và vô duyên trong mắt khán giả.

Vì cảm thấy bị xuyên tạc, Perry dự định rời ghế nóng vào mùa sau.

Giọng ca Last Friday Night - giám khảo đồng hành cùng chương trình Tìm kiếm thần tượng âm nhạc Mỹ từ năm 2018 - liên tục bị chỉ trích vì những nhận xét dành cho thí sinh mùa này.

Lần đầu cô hứng "gạch đá" khi đùa rằng bà mẹ 3 con Sara Beth Liebe "mang thai quá nhiều" ở vòng auditon. Mặc dù Liebe được chọn đi tiếp, thí sinh này đột ngột xin rút lui khỏi chương trình. Dù Liebe không nói rõ lý do, song Perry bị gọi tên chỉ trích đầu tiên.

Tiếp theo đó, khán giả không hài lòng khi giám khảo nữ duy nhất chê bai cách lựa chọn trang phục của Nutsa Buzaladze. Cô nói với thí sinh này: "Nutsa, mỗi khi bước lên sân khấu, bạn giống như thể sắp 'ném bom' với trang phục lấp lánh đó vậy. Nghe này, bạn không cần phải ăn mặc như vậy vào vòng sau".

Hai giám khảo nam Lionel Richie và Luke Bryan không khỏi bất ngờ trước phản ứng của khán giả dành cho Perry. Trong một khoảnh khắc, Bryan thốt lên: "Katy đang bị la ó".

Chưa hết, Page Six cho hay vợ Orlando Bloom còn bị cáo buộc thiếu tôn trọng ca sĩ khác sau khi thí sinh yêu thích của cô, Elijah McCormick, bị loại.

Trên thực tế, Perry được cho là không bối rối trước loạt bình luận phản đối hay kêu gọi tẩy chay từ cộng đồng mạng. Một nguồn tin nói với Page Six: "Mùa giải năm nay diễn ra nhanh như thể đang chơi tàu lượn siêu tốc. Có rất nhiều tài năng tuyệt vời lộ diện, và Katy chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình".

Người này chia sẻ thêm Perry có khiếu hài hước nhưng không phải lúc nào cũng đặt đúng chỗ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không bao giờ có dụng ý xấu khi nhận xét thí sinh.

Bốn nữ nghệ sĩ thay đổi thế giới âm nhạc

Cuốn sách Quartet: How Four Women Changed the Musical World của Leah Broad khẳng định chiến thắng của các nhà soạn nhạc nữ để khẳng định vị thế trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Là 4 nghệ sĩ độc tấu nhưng những nhà soạn nhạc nữ Ethel Smyth, Rebecca Clarke, Dorothy Howell và Doreen Carwithen lại được cuốn Quartet: How Four Women Changed the Musical World khắc họa như một bộ tứ đầy đam mê với âm nhạc.