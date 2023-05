Katy Perry bị yêu cầu rời ghế giám khảo sau câu nói vô duyên

Theo Fox News, Katy Perry chưa trở lại ghế giám khảo American Idol sau khi tập trung biểu diễn tại buổi hòa nhạc đăng quang của Vua Charles III, hôm 7/5. Alanis Morisette đang tạm thay thế giọng ca Roar ở vai trò này.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả yêu cầu nhà sản xuất chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Mỹ nên giữ nguyên sự thay đổi và loại hẳn Perry khỏi ghế giám khảo. Một người viết: "Chúng ta có thể để Katy ở luôn tại Anh và giữ Alanis không?".

Các bình luận "Hâm mộ Alanis, tẩy chay Katy", "Chúng tôi không cần Katy nữa"... xuất hiện trong hàng loạt bài đăng trên Twitter. Có người còn bày tỏ: "Âm nhạc của Alanis đang khiến tôi thích thú hơn bao giờ hết. Thật vui vì Katy không xuất hiện trong chương trình. Cô ấy quá phiền phức".

American Idol dần đi đến hồi kết nhưng thực tế, làn sóng tẩy chay bà xã Orlando Bloom xuất hiện từ vòng audition. Khi đó, nữ giám khảo bị chỉ trích khi cố tỏ ra sốc và làm hành động như thể sắp ngã xuống bàn khi thí sinh Beth Liebe tiết lộ mình là mẹ 3 con. "Cô gái ơi, em có bầu nhiều quá rồi đấy", Perry trêu chọc thí sinh này.

Mặc dù được trao tấm vé bước tiếp, Liebe bất ngờ xin rút lui trong tập phát sóng đầu tháng 4. Cô thẳng thắn chia sẻ trước giám khảo: "Tham gia chương trình là cơ hội thực sự tuyệt vời, nhưng đây sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng của tôi. Tôi sẽ về nhà với những đứa con của mình. Chúng đang cần tôi. Vì vậy, cảm ơn mọi người rất nhiều".

Được trả hàng triệu USD để làm giám khảo American Idol từ mùa thứ 16 vào năm 2018, tuy nhiên, Perry liên tục bị chỉ trích chiêu trò, làm lố, ăn nói không giữ ý tứ.

Theo Radar Online, việc giám khảo này vấp tranh cãi trong phát ngôn và cách nhận xét thí sinh khiến các nhà sản xuất lo ngại, bức xúc. "Họ cân nhắc thay thế cô ấy để khán giả hài lòng", nguồn tin nói.

