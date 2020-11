Katy Perry bị nhầm lẫn với Adele

Diện mạo của Katy Perry trong MV mới khiến không ít người nhầm cô với họa mi nước Anh.

Theo Mirror, sau khi Katy Perry khoe tạo hình mới trong MV Not the End of the World, một bộ phận khán giả chỉ ra rằng cô rất giống diện mạo hiện tại của “họa mi” Adele. Họ cho rằng sự tương đồng đến từ kiểu tóc màu vàng uốn gợn sóng, lông mày đậm, đường kẻ mắt, cho đến chiếc đầm.

Tạo hình của Katy Perry trong MV mới. Ảnh: Mirror.

Để so sánh, nhiều người đặt hình ảnh hai ca sĩ ở cạnh nhau. Một số khán giả bình luận: “Adele hả? Đây là Adele đúng không?”, “Nhìn Katy rất giống Adele”, “Tôi cũng tưởng đây là Adele. Tôi phải nhìn lại tên để chắc chắn đây là Katy Perry mà tôi hâm mộ”. Cạnh đó, một số fan khen ngợi Perry trông đẹp hơn với ngoại hình mới.

Katy Perry cho biết cô và Adele có mối thân tình. Ảnh: Mirror.

Mirror cho rằng Katy Perry đang học theo những lời khuyên về phong cách của Adele. Ca sĩ The One That Got Away từng nói rằng cả hai thân thiết như chị em trong một bài phỏng vấn trong quá khứ và Adele thường xuyên đến thăm lúc cô lúc đang mang thai bé Daisy.

“Tôi và Adele biết nhau đã lâu. Chúng tôi lại sống gần nhau nữa nên càng thêm thân thiết, gắn bó. Có một khoảng thời gian, chúng tôi không gặp nhau thường xuyên. Bởi Adele phải giảm cân, còn tôi cần thay đổi bản thân và cũng có phần bận rộn. Nhưng chúng tôi luôn luôn là chị em tốt”, Perry nói.

Năm 2019, Adele khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi bắt đầu giảm cân và thay đổi ngoại hình rõ rệt. Còn Katy Perry sau khi sinh con gái cũng đã thay đổi diện mạo, chọn phong cách thời trang mới.