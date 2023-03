Katy Perry bị chỉ trích vì xúc phạm thí sinh American Idol

Nữ giám khảo duy nhất của American Idol bị người hâm mộ cho rằng tỏ thái độ tiêu cực, khiến thí sinh xấu hổ trong tập phát sóng ngày 6/3.

Sara Beth Liebe, 25 tuổi, được nhận xét ngoại hình trẻ, giống học sinh cấp ba. Nhưng thực tế thí sinh này đã có 3 con. Việc làm mẹ đã khiến Sara không có nhiều thời gian cho bản thân và American Idol là sân khấu chuyên nghiệp đầu tiên cô thử sức.

Nghe đến đây, Katy Perry tỏ thái độ không hào hứng, thậm chí ám chỉ Sara nằm trên bàn mổ quá nhiều. "Nếu ca hát không phải ước mơ của bạn, bạn có thể phải ra khỏi phòng này vì còn nhiều ước mơ khác cần được chấp cách phía sau bạn", cô nói với Sara, ám chỉ các thí sinh khác đang chờ được hát.

Sau đó, Sara thể hiện 2 ca khúc Benny and the Jets và You Know I'm No Good. Trong khi Lionel Richie nói không, giám khảo Luke Bryan và Katy bỏ phiếu đồng ý. Nhưng Katy Perry tiếp tục nhấn mạnh: "Bạn sẽ không đi xa được nếu ca hát không phải ước mơ của bạn".

Katy Perry bị chỉ trích với lời nhận xét về thí sinh Sara Beth Liebe. Ảnh: Fox News.

Theo Fox News, mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận chỉ trích vợ Orlando Bloom, cho rằng cô cố tình khiến thí sinh xấu hổ. Một người viết: "Đừng bóng gió một phụ nữ phải nằm trên bàn mổ quá nhiều để sinh 3 đứa con ở tuổi 25. Một bà mẹ trẻ theo đuổi ước mơ khi đang nuôi dạy con cái nên được khích lệ, thay vì chế giễu".

Phần đông khán giả không thích cách Katy đối xử với Sara và nhiều thí sinh khác. Họ cho rằng giọng ca Dark Horse luôn tỏ thái độ thô lỗ, coi thường những người đến casting.

"Cũng là một người mẹ, tại sao cô lại nói với Sara như vậy. Katy thực sự quá khủng khiếp", một bình luận khác bày tỏ bức xúc.

Giữa luồng ý kiến trái chiều, một số bình luận bênh vực Katy, chủ yếu từ cộng đồng người hâm mộ nữ ca sĩ. Các fan cho rằng Katy nói chuyện thật thà nhưng không có ác ý, đồng thời so sánh những phát biểu của giám khảo này với Simon Cowell trên ghế nóng các cuộc thi khác.

Đại diện của Katy Perry hiện chưa lên tiếng phản hồi những chỉ trích.

Đây không phải lần đầu chủ nhân hit Last Friday Night bị "ném đá" khi ngồi ghế nóng American Idol. Phát sóng trên kênh ABC, thuộc Disney, vốn phát triển hệ thống giải trí thân thiện, phù hợp đối tượng nhỏ tuổi, song American Idol chiếu những cảnh Katy mải mê tán tỉnh nhiều thí sinh từ vòng thử giọng tới phần biểu diễn trên sân khấu.

Tờ Radar Online từng chỉ trích Katy vì biến chương trình âm nhạc Mỹ thành show hẹn hò.