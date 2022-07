Katie Holmes trở lại sau 4 năm

Katie Holmes cho biết dự án phim Alone Together do cô làm đạo diễn, sản xuất, viết kịch bản kiêm đảm nhận vai chính. Tác phẩm được minh tinh thực hiện trong quãng thời gian ở nhà nhiều vì dịch bệnh. Đây là bộ phim thứ hai đánh dấu sự góp mặt của cô trong vai trò đạo diễn, kể từ sau All We Had (2016). Đóng cặp cùng Holmes trong bộ phim lãng mạn là tài tử Jim Sturges.