Kate Winslet đóng phim cùng con gái

Minh tinh Kate Winslet sẽ đảm nhận vai nữ chính trong TV series “I Am”. Góp mặt cùng Winslet trong tác phẩm là con gái cô, Mia Threapleton.

Deadline đưa tin nữ diễn viên Kate Winslet sẽ góp mặt trong tập mới của TV series phim hợp tuyển I Am do kênh Channel 4 sản xuất. Tập phim do Winslet đóng chính sẽ có độ dài tương đương một tác phẩm điện ảnh. Đây là lần đầu tiên series truyền hình thử nghiệm hình thức làm phim này.

Quá trình ghi hình dự kiến bắt đầu cuối tháng 4. Tương tự các mùa trước, nhan đề mỗi tập trong chùm ba phim sắp ra mắt của series I Am sẽ được đặt theo tên của nữ chính. Tập phim của Kate Winslet có nhan đề I Am Ruth. Cô sẽ cùng đóng phim với con gái mình là nữ diễn viên Mia Threapleton.

TV series I Am do nhà làm phim Dominic Savage sáng tạo, lên ý tưởng kịch bản và đạo diễn. Nội dung mỗi tập phim được Savage hợp tác xây dựng cùng nữ diễn viên chính. Các nữ diễn viên cũng được trao quyền ứng tác nhiều lời thoại trên màn ảnh. Mỗi tập trong series I Am kể một câu chuyện độc lập, khám phá và mô tả trải nghiệm của những người phụ nữ trong các khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc nguyên sơ, giàu suy tưởng, đầy riêng tư.

Mia Threapleton sinh năm 2000, là con của Kate Winslet và chồng cũ James Threapleton. Nữ diễn viên đã bỏ túi các vai diễn trong A Little Chaos (2014), Shadows (2020) và Dangerous Liaisons. Ảnh: IMDb.

Lên sóng lần đầu tiên năm 2019, I Am ngay lập tức trở thành TV series chiếu vào khung 22h ăn khách nhất của Channel 4 trong vòng sáu năm trở lại đây. Dàn minh tinh từng góp mặt trong sáu tập phim đã lên sóng của series gồm Vicky McClure (I Am Nicola), Gemma Chan (I Am Hannah) và Samantha Morton (I Am Kirsty) trong mùa một; Suranne Jones (I Am Victoria), Letitia Wright (I Am Danielle) và Lesley Manville (I Am Maria) cho mùa hai.

Chia sẻ về lần hợp tác với Kate Winslet trong I Am Ruth, nhà làm phim Dominic Savage nói: “Thật là vinh dự lớn lao cho tôi khi được làm việc và hợp tác cùng Kate Winslet trong phim truyện đầu tiên thuộc mùa mới của I Am. Kate là một huyền thoại, một tài năng phi thường và cao siêu. Tôi chờ mong đến thời điểm dự án được bấm máy. Đây là câu chuyện độc đáo và quan trọng mà chúng tôi đã chung tay thực hiện”.

Về phần Kate Winslet, chủ nhân giải Quả cầu Vàng 2022 cho nữ diễn viên chính xuất sắc trong series giới hạn, hợp tuyển hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình cho biết cô đã luôn ngưỡng mộ các tác phẩm do Savage thực hiện. Minh tinh chia sẻ: “Tôi luôn luôn ngưỡng mộ các tác phẩm của Dominic cũng như tâm huyết anh ấy dành cho việc kể các câu chuyện chân thực. Truyền hình Anh quốc đang vào hồi nở rộ, và tôi cảm thấy phấn khích cũng như vinh dự được góp phần vào cộng đồng ấy, nhất là ngay lúc này”.