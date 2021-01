Kate Winslet bị bắt nạt sau thành công của 'Titanic'

Ngôi sao sinh năm 1975 cho biết cô phải đối diện với sự soi mói đến khó chịu của dư luận sau thành công của vai diễn trong "Titanic".

Ngày 15/1, Deadline đưa tin Kate Winslet chia sẻ rằng cô cảm thấy bản thân bị báo chí bắt nạt sau thành công của Titanic vào năm cô 21 tuổi.

"Tôi đã chuyển sang chế độ tự bảo vệ bản thân sau khi Titanic ra mắt", Winslet nói trên WTF của Marc Maron. “Tôi đã phải chịu rất nhiều sự soi mói về ngoại hình cá nhân, họ để ý đến tôi cả ngày lẫn đêm. Tôi phải nhận rất nhiều sự chỉ trích", nữ diễn viên chia sẻ.

Winslet cho hay cô luôn thấy bị bắt nạt. Nữ diễn viên cảm thấy mọi việc thật kinh khủng khi nổi tiếng. Ngày ấy, nữ chính Titanic chưa sẵn sàng phải đối diện với áp lực từ dư luận.

Từ sau thành công của Titanic, Winslet đã không tận dụng cơ hội để góp mặt trong nhiều phim bom tấn. Thay vào đó, cô chọn cách hoạt động độc lập để trau dồi khả năng của bản thân.

"Tôi vẫn đang học cách diễn xuất, tôi thấy mình chưa sẵn sàng để làm nhiều việc khác ở Hollywood", nữ diễn viên chia sẻ.

Winslet nói thêm sau khi cô có con ở tuổi 25, báo chí dần giảm bớt sự soi mói với cô. Thay vào đó, họ tập trung vào con gái của Winslet - điều này khiến cô càng thấy mệt mỏi.

Bước chân vào giới điện ảnh năm 17 tuổi, chỉ sau hai năm lao động nghệ thuật nghiêm túc, Kate Winslet nhanh chóng gặt hái thành công. Nữ chính Titanic được coi là ngôi sao đắt giá tại Hollywood.

Thành công của Titanic giúp Kate Winslet thành "nàng thơ" được săn đón bậc nhất kinh đô điện ảnh. Thuộc thế hệ diễn viên giàu thực lực, cô không ngừng thử thách bản thân với các thể loại vai khác nhau. Mỗi kịch bản cô chọn đều mang sức nặng tâm lý như trong Iris (2001), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), Little Children (2006).