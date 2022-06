Kate Moss ở tuổi 48

Bên cạnh chế độ ăn kiêng và luyện tập chăm chỉ mỗi ngày để giữ dáng, siêu mẫu vẫn tự thưởng cho bản thân những món ăn yêu thích.

Kate Moss có tiền sử phức tạp về thói quen ăn uống. Siêu mẫu đã không ăn uống lành mạnh. "Khi còn trẻ, tôi có mức độ tiêu thụ thức ăn không khoa học", cô nói với The Guardian.

Chế độ ăn của cô thậm chí khiến Cindy Crawford khó chịu vì Kate Moss ăn nhiều đồ dầu mỡ và có lối sống không lành mạnh nhưng vẫn giữ được vóc dáng đẹp.

Khi bước vào tuổi trung niên, Kate Moss nhận ra mình cần thay đổi thói quen ăn uống để giữ gìn sức khỏe. "Tôi thích nhiều thứ nhưng cố gắng ăn uống lành mạnh hơn trước đây. Nhờ đó, da của tôi trông đẹp và khỏe mạnh", siêu mẫu chia sẻ với The Guardian.

Ngôi sao 48 tuổi cũng bắt đầu tập thể dục để giữ cho vóc dáng săn chắc hơn. Ảnh: Vogue.

Chế độ ăn kiêng 80/20

Kate Moss vẫn tự thưởng cho mình những món ăn mà cô yêu thích. Theo Vogue, Kate Moss có chế độ ăn kiêng 80/20 bao gồm 80% thời gian cho các bữa ăn siêu lành mạnh, bổ dưỡng và 20% còn lại theo cảm giác thèm ăn.

Quy tắc 80/20 khá phổ biến ở những người nổi tiếng. Trong đó, huấn luyện viên của Blake Lively đã lên kế hoạch cho cô để thỉnh thoảng tự thưởng cho mình những món đồ ngọt yêu thích.

Quy tắc 80/20 giúp bạn duy trì được thân hình khỏe mạnh mà vẫn ăn những món yêu thích. Ảnh: Bodyandsoul.

Uống nước ép

Nhiều người nổi tiếng đã áp dụng việc uống nước ép suốt cả ngày, chẳng hạn như Bella Hadid và Channing Tatum. Kate Moss nói với Vogue rằng cô uống nước ép trái cây chứa nhiều vitamin mỗi sáng với tinh chất bổ sung chống lão hóa.

Theo Vogue, thực phẩm bổ sung "lumity" có các axit amin, vitamin, khoáng chất và axit béo omega-3.

Nước ép từ rau củ và trái cây giúp da đẹp hơn. Ảnh: Fruit Juice Focus.

Bổ sung chất xơ

Amanda Hamilton, cựu huấn luyện viên và chuyên gia dinh dưỡng của Kate Moss đề xuất một số loại thực phẩm nhất định cho cô để giảm cân và chuối là một trong số đó.

Kate Moss nói với Daily Mail rằng bạn có thể cho chuối vào sinh tố để có bữa sáng hoàn hảo. Theo Eat This, một số báo cáo cho thấy chuối có thể giúp bạn giảm cân vì chúng chứa nhiều protein và chất xơ để bạn no lâu hơn.

Kate Moss đã thay thế bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên cho món salad rau xanh và cô ấy cảm thấy rất tuyệt. "Tôi thực sự nhận thấy cải thiện kể từ khi ăn salad nhiều hơn", cô nói với The Guardian. Báo cáo từ Eat This cho thấy rằng ăn salad mỗi ngày có thể cung cấp lượng lớn chất dinh dưỡng tiêu thụ, bao gồm chất xơ, vitamin C và vitamin K.

Siêu mẫu Kate Moss giữ dáng bằng cách ăn nhiều chuối. Ảnh: The Sun.

Trứng là bữa sáng cần thiết của cô

"Trứng là món sở trường của tôi. Tôi không có khả năng nấu ăn nhưng việc ăn sáng rất quan trọng", Kate Moss nói với The Guardian.

Báo cáo tiết lộ rằng ăn trứng mỗi ngày có thể giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng, tăng cường hệ miễn dịch và giúp duy trì làn da tươi trẻ.

Bên cạnh đó, một trong những bữa ăn yêu thích của Kate Moss là "Sunday roast" – bữa ăn truyền thống của Anh thường được phục vụ vào chủ nhật gồm thịt quay, khoai tây nướng ăn kèm bánh pudding và nước sốt.

Kate Moss đã chia sẻ với tạp chí Vogue Anh về cách cô làm món ăn với gà quay, khoai tây, bông cải xanh và cà rốt. Trong một bữa ăn, cô có protein, rau và ngũ cốc. Người mẫu cho biết cô ấy thậm chí còn làm món nướng này cho Harry Styles và Rita Ora.