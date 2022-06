Kate Moss đến ủng hộ Johnny Depp

Siêu mẫu Kate Moss đã có mặt tại buổi biểu diễn của Johnny Depp ở London (Anh) để ủng hộ tình cũ.

Hàng nghìn khán giả đội mưa đợi Johnny Depp ngoài tòa án Sau khi phiên xử cuối cùng của vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard kết thúc, hàng nghìn người hâm mộ đã reo hò khi thấy tài tử bước ra từ cổng tòa án.

Theo Daily Mail, sau sân khấu âm nhạc ở Sheffield, Anh, Johnny Depp và nghệ sĩ guitar Jeff Beck tiếp tục có buổi biểu diễn tại Royal Albert Hall (London) vào tối 31/5.

Điều đáng nói là theo ghi nhận của Daily Mail, siêu mẫu Kate Moss đã rời khỏi xe riêng và tiến vào địa điểm tổ chức chương trình trước khi buổi biểu diễn của Depp diễn ra khoảng 90 phút. Cô được nhân viên an ninh hộ tống để đi theo lối riêng vào sân khấu.

Depp xuất hiện trên sân khấu âm nhạc ở London (Anh). Ảnh: PA.

Kate Moss cũng dành thời gian theo dõi màn biểu diễn của tình cũ. Trên sân khấu Royal Albert Hall, Depp và Jeff Beck cover lại các ca khúc của huyền thoại âm nhạc John Lennon.

Hai ngôi sao thể hiện nhiều ca khúc, bao gồm Little Wing của Jimi Hendri, Isolation - ca khúc sáng tác năm 1970 của John Lennon, What's Going On của Marvin Gaye. Sau khi chương trình kết thúc, Depp gửi lời chào và dành những nụ hôn gió tới khán giả.

Theo Daily Mail, khoảng 100 khán giả đã có mặt ở bên ngoài sân khấu để được tận mắt gặp gỡ tài tử Pirates of the Caribbean.

Trong phiên điều trần trước đó, Kate Moss cũng đứng ra bênh vực Depp. Cô phủ nhận thông tin bị Johnny Depp bạo hành như lời Amber Heard từng nói. "Anh ấy chưa từng đẩy tôi xuống cầu thang, đá vào người tôi hay làm gì khác cả", siêu mẫu Anh khẳng định trước tòa.

Johnny Depp và Kate Moss yêu nhau từ năm 1994 đến 1998. Depp là người chủ động nói chia tay trong mối quan hệ, thế nên Moss luôn luyến tiếc cuộc tình được nhận xét là hoàn hảo của thập niên 1990.

Trong cuộc phỏng vấn của Vanity Fair, Kate Moss thừa nhận rằng không ai chăm sóc cô tốt như Johnny Depp. Việc chia tay từng khiến cô hụt hẫng một thời gian dài. Và những năm tháng sau khi chia tay, siêu mẫu người Anh bị soi rất kỹ từ nghề nghiệp đến đời tư.