'KATE' - màn trả thù của kẻ sắp chết

Phim kể về hành trình của một nữ sát thủ, từ kẻ sắp chết, chỉ biết điên cuồng trả thù, dần trở thành người hùng quả cảm.

Đạo diễn: Cedric Nicolas-Troyan

Diễn viên: Mary Elizabeth Winstead, Woody Harrelson, Miku Patricia Martineau, Jun Kunimura…

Thể loại: Hành động, tội phạm

Quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Mary Elizabeth Winstead (Death Proof, Scott Pilgrim vs. the World, 10 Cloverfield Lane), Woody Harrelson (Natural Born Killers, War for the Planet of the Apes, 2 phần phim Zombie Land) và Jun Kunimura (Ichi The Killer, Kill Bill: Vol. 1, The Wailing), KATE được trông đợi là tác phẩm điện ảnh hành động, tội phạm chất lượng trên nền tảng xem phim trực tuyến trong tháng 9.

Và quả thật, đạo diễn Cedric Nicolas-Troyan không làm người xem thất vọng nhờ đem tới làn gió mới cho chủ đề nữ sát thủ vốn hết sức quen thuộc.

Màn trả thù của kẻ chẳng còn gì để mất

Là sát thủ ưu tú ở Nhật được ông trùm V (Woody Harrelson) nuôi dạy lẫn huấn luyện từ nhỏ, Kate (Mary Elizabeth Winstead) chưa bao giờ để cho mục tiêu nào thoát khỏi đường đạn của mình. Trong lần “đi săn” nọ, cô buộc phải bắn hạ “con mồi” ngay trước mắt một bé gái.

Gương mặt hoảng loạn, hãi hùng nơi đứa trẻ liên tục ám ảnh cô suốt nhiều tháng trời, khiến Kate quyết định rửa tay gác kiếm. Thế nhưng, lúc đang hoàn thành nhiệm vụ cuối mà V giao phó, nữ sát thủ bỗng phát hiện bản thân có dấu hiệu trúng độc.

Tỉnh dậy tại bệnh viện, Kate bàng hoàng trước thông báo từ bác sĩ là cô đã mắc hội chứng nhiễm xạ cấp tính (ARS) do Polonium-204 và chỉ còn hơn 24 giờ để sống. Quá đau đớn vì bị tước mất cơ hội làm lại cuộc đời, nữ sát thủ lập tức sử dụng quỹ thời gian ngắn ngủi ấy nhằm truy lùng những kẻ chủ mưu, quyết tâm lôi chúng xuống địa ngục cùng cô.

Bị tước đi tất cả, nữ sát thủ Kate quyết tâm lấy mạng những kẻ đầu độc mình trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Mô típ câu chuyện khác biệt, cuốn hút

Cốt truyện của KATE thú vị, thậm chí khác biệt so với đa số tác phẩm hành động phương Tây hiện nay. Thông thường, nếu nhân vật chính lâm vào tình huống bị đối thủ hạ độc, họ chắc chắn sẽ lấy được thuốc giải sau khi đánh bại phe phản diện.

Đáng tiếc, với chất phóng xạ vô phương cứu chữa như Polonium-204, đứa con tinh thần của đạo diễn Cedric Nicolas-Troyan đã sớm khẳng định rằng, nữ sát thủ ấy khó thể tránh khỏi kết cục đau buồn, bất kể cô có trả thù thành công hay không.

Đặc biệt, hình tượng đả nữ Kate còn ghi điểm do gợi nhớ đến loạt phim tội phạm, giang hồ Hong Kong, Nhật Bản thập niên trước. Đó là câu chuyện xoay quanh các tay anh chị từng có địa vị nhất định tại thế giới ngầm, song cuối cùng lại đánh mất tất cả vì dám mơ mộng về một cuộc sống bình dị, tự do.

Con người sẽ bộc lộ bản chất thật lúc đứng trên đỉnh vinh quang, khi chìm đắm trong men rượu hoặc ở phút giây cận kề cái chết. Chẳng cần phim giới thiệu chi tiết quá khứ của nhân vật, khán giả vẫn hiểu rõ tính cách, đồng thời cảm nhận được nỗi đau, sự dày vò cắn rứt nơi tâm hồn Kate thông qua 24 giờ truy sát những kẻ hãm hại mình.

Mặc dù nhuốm màu bi kịch (melodrama), KATE không hoàn toàn đẩy nữ chính tới bước đường cùng, hay biến cô thành cỗ máy giết chóc điên cuồng. Sau hàng loạt trận chiến đẫm máu, Kate dần tìm thấy mục đích chiến đấu mới lúc gặp lại Ani (Miku Patricia Martineau) - nguồn cơn khiến mình từ bỏ chuỗi ngày hành nghề sát thủ.

Tuy nhiên, hành trình trả thù của cô đã xảy ra bước ngoặt lớn với sự xuất hiện của cô bé Ani.

Cô nhóc Gen Z có ông bố chết thảm dưới tay Kate đã làm nữ chính nhận ra rằng cô không phải là kẻ đáng thương duy nhất. Tương tự Kate, rất nhiều người khác cũng bị mấy tên trùm đê hèn, ma mãnh lợi dụng và trở thành quân tốt thí hòng phục vụ cho cuộc chiến tranh quyền đoạt vị giữa chúng.

May mắn thay, mỗi bức tranh đều có hai mảng sáng tối. Giới giang hồ khắc nghiệt tại Tokyo vẫn còn đó những tay hảo hán coi trọng tôn ti trật tự, đề cao danh dự lẫn lòng trung thành. Việc xây dựng được thế giới phức tạp, đa chiều giúp KATE giữ chân người xem đến tận phút chót chứ không chỉ ghi điểm bằng các pha bắn giết bạo lực, máu me.

Chất hành động ấn tượng, đậm màu sắc phương Đông

Giống hệt tâm thế của nữ chính, biết rõ bản thân còn rất ít thời gian lẫn chẳng có gì để mất, KATE sở hữu tiết tấu nhanh gọn và dứt khoát. Hòng lấy được thông tin về kẻ chủ mưu càng sớm càng tốt, cô sẵn sàng ra tay tàn độc, tra khảo đám lâu la dưới trướng chúng một cách tàn nhẫn.

Các ngón đòn tự vệ mà nữ sát thủ thi triển cũng chú trọng đến tính hiệu quả ngoài thực tế, tận dụng môi trường và đồ vật xung quanh nhằm chống trả đối phương hơn là phô diễn màu mè. Kết hợp giữa khâu biên đạo võ thuật với những cú máy dài, tracking (đi theo nhân vật), đạo diễn Cedric Nicolas-Troyan làm thỏa mãn đông đảo tín đồ hành động khi mang tới kha khá trường đoạn chiến đấu, đọ súng kịch tính xuyên suốt 106 phút.

Yếu tố hành động của phim được dàn dựng kỹ lưỡng và gây ấn tượng về mặt thị giác lẫn mức độ bạo lực.

Tuy đều ra mắt trong năm 2021 và lấy bối cảnh đất nước mặt trời mọc, nhưng nếu bom xịt Snake Eyes: G.I. Joe Origins chứng tỏ sự thiếu hiểu biết ở đội ngũ sản xuất về xứ Phù Tang, KATE đã tránh được sai lầm tai hại này.

Ngoài việc đưa vào hàng loạt chi tiết thể hiện sự tri ân văn hóa Nhật Bản như kịch nghệ Kabuki, anime hay sử dụng các ca khúc pop/rock bản địa làm nhạc phim, tác phẩm cũng tái hiện lòng tự tôn cùng lối ứng xử đặc trưng của người dân nơi đây, đồng thời gắn chặt bối cảnh cùng diễn biến câu chuyện. Chúng giúp bầu không khí ở KATE vừa độc lạ, vừa phảng phất chất “cyperpunk Nhật Bản” khó thể nhầm lẫn.

Đơn cử, hình ảnh những con ngõ chật hẹp, tối tăm với mạng lưới dây điện chằng chịt đối lập mấy tòa cao ốc chọc trời, lấp lánh ánh đèn led quảng cáo giữa đêm đen thăm thẳm chắc hẳn khiến khán giả gạo cội lập tức nghĩ ngay đến tượng đài bất hủ Akira (1988) hoặc Ghost in the Shell (1995).

Dẫu sở hữu kha khá điểm nhấn, đứa con tinh thần từ đạo diễn Cedric Nicolas-Troyan vẫn gây hụt hẫng khi hồi thứ 3 của phim (khoảng 30 phút cuối) không còn giữ vững phong độ vốn có. Đường dây tình tiết bắt đầu trở nên lỏng lẻo, các nút thắt quan trọng được giải quyết vội vã cộng thêm việc trận đánh “trùm cuối” quá nhạt nhòa, thua kém những màn so găng với đám thuộc hạ trước đó.

Nhìn chung, KATE là tác phẩm giàu tính giải trí nhưng vẫn chứa đựng nhiều khoảnh khắc lắng đọng. Mặc dù 24 giờ là khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, nữ sát thủ này đã thực sự sống, thoát khỏi số phận con rối để cho kẻ khác giật dây. Từ kẻ sắp chết chỉ biết điên cuồng trả thù, cô đã trở thành người hùng trong chuyến “đi săn” cuối, cứu rỗi được cuộc đời của đứa trẻ Ani tội nghiệp lẫn chính bản thân cô.