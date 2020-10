Kate Beckinsale - nữ diễn viên luôn gây tranh cãi vì chuyện hẹn hò

Trước mối tình chóng vánh với Goody Grace, Kate Beckinsale nhiều lần hẹn hò với bạn trai kém hàng chục tuổi. Đầu năm 2019, nữ diễn viên gây chú ý khi tán tỉnh diễn viên hài Pete Davidson (25 tuổi) sau buổi tiệc ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng. Khi ấy, Davidson mới hủy hôn ước với nữ ca sĩ Ariana Grande. Sau đó, Kate - Pete hẹn hò được 4 tháng và chia tay vào tháng 4/2019. Lý do được truyền thông dự đoán do cặp đôi yêu xa. Khi Kate sống tại bang California, Pete ở New York để cộng tác với chương trình Saturday Night Live.