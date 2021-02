Kat Dennings - mỹ nhân Marvel suýt ‘chết vai’ với hình ảnh gợi cảm

Trước khi trở thành nữ tiến sĩ trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Kat Dennings nổi tiếng với hình tượng cô bồi bàn nóng bỏng ở “2 Broke Girls” (2011).

Kat Dennings là nữ diễn viên người Mỹ, sinh năm 1986. Cô được biết đến nhiều nhất qua sitcom 2 Broke Girls. Trong đó, Dennings thủ vai nữ chính Max - cô phục vụ gợi cảm với vòng một đồ sộ. Nữ diễn viên gần đây tái ngộ khán giả qua WandaVision thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) trong vai nữ tiến sĩ Darcy Lewis.

Sự nghiệp gắn liền với phim hài - lãng mạn

Kat Dennings có bố là nhà dược lý học phân tử, giáo sư đại học, còn mẹ là nhà trị liệu tâm lý, nhà thơ. Do đó, giấc mơ theo đuổi nghiệp diễn viên của Dennings vấp phải sự phản đối từ gia đình.

Nhiều năm liền, Kat Dennings gắn liền với hình ảnh gợi cảm trên màn ảnh. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, sau khi bị thuyết phục, cả gia đình bèn chuyển về Los Angeles để con gái út theo đuổi đam mê. Tác phẩm đưa Dennings chạm ngõ Hollywood là series Sex and the City, lúc cô mới chỉ 14 tuổi. Do chưa đủ tuổi để được theo dõi phim mình đóng, trong khi nhà lại không có truyền hình cáp, nữ diễn viên trẻ từng rất tò mò không biết loạt phim mình tham gia thế nào.

Michael Patrick King, nhà sản xuất đã phát hiện và trao cho Kat Dennings cơ hội ra mắt ở Sex and the City, cũng chính là người đã giúp cô nổi danh sau này bằng 2 Broke Girls. Cô gái từng chia sẻ King giống như “người cha đỡ đầu” tuyệt vời của mình.

Kat Dennings sau đó xuất hiện trong một số tựa phim đáng chú ý như The 40-Year-Old Virgin, Nick and Norah's Infinite Playlist hay Charlie Bartlett. Đa số là phim hài - lãng mạn (rom-com) hoặc chính kịch. Trong đó, nữ diễn viên thường thủ vai một cô gái xinh đẹp, lôi cuốn.

Ngoại hình và mô-típ các nhân vật mà cô đảm trách gần như không có gì thay đổi suốt 10 năm, kể cả trong lĩnh vực điện ảnh hay truyền hình, thậm chí ngay cả với loạt phim làm nên tên tuổi cho cô là 2 Broke Girls.

Trong sitcom này, Kat Dennings vào vai một cô bồi bàn với giấc mơ tự mở một tiệm bánh ngọt. Trong 6 năm liền kể từ 2011 đến 2017, nữ diễn viên bị đóng khung trong hình tượng nữ chính. Loạt phim cố tình nhấn mạnh vào ngoại hình đặc biệt gợi cảm của Dennings, từ trang phục cho đến các tình tiết trong tác phẩm.

Nhà sản xuất có vẻ như đã thành công khi ngay cả lúc 2 Broke Girls bị khai tử vào năm 2017, nhiều năm sau khi nhắc đến Kat Dennings, công chúng vẫn nghĩ ngay tới cô nàng Max hài hước với vòng một ấn tượng.

Từ vai “tấu hài” trở thành nhân tố quan trọng của MCU

Năm 2010 và 2013, nữ diễn viên xuất hiện lần lượt trong Thor và Thor: The Dark World với vai trợ lý nghiên cứu Darcy Lewis cho Jane Foster (Natalie Portman) - người yêu của “anh Thỏ” (Chris Hemsworth). Vai Darcy xuất hiện như một nhân vật gây cười (comic relief) khá mờ nhạt, dù Dennings đã cố gắng hết sức để cô nàng nghiên cứu sinh này trở nên sống động hơn.

Kat Dennings từng tỏ ra mờ nhạt trong hai tập phim riêng về Thor. Ảnh: Disney.

Điều bất ngờ là sau 8 năm, Darcy bất ngờ trở lại trong mini-series WandaVision trên Disney+, giúp kết nối các sự kiện trong MCU lại với nhau. Màn tái xuất trong năm 2021 đến đúng vào thời điểm dường như Kat Dennings bị “chết vai” với hình tượng trong 2 Broke Girls và đủ các vai tình cảm một màu khác.

Trong WandaVision, cô nàng thực tập năm nào nay đã trở thành tiến sĩ vật lý thiên văn. Chi tiết cho thấy bước trưởng thành rõ rệt của nhân vật. Chân dung và tính cách của Darcy qua đó trở nên sinh động hơn hẳn.

Vẫn nét hài hước vui vẻ ngày nào, nhưng lần này Kat Dennings đã có được sân khấu của riêng mình. Chính Darcy là người đóng góp công lớn trong việc phát hiện ra bước sóng vũ trụ, cũng như bắt được tín hiệu từ những tập phim truyền hình mà Wanda (Elizabeth Olsen) đang “diễn” cùng cư dân Westview.

Darcy đã trở lại và trở thành cầu nối quan trọng giữa WandaVision với các tác phẩm khác của MCU. Ảnh: Disney+

Điều quan trọng là Marvel đã không lặp lại thói quen của những studio trước đây khi khai thác hình thể diễn viên để phục vụ nhu cầu khán giả. Darcy Lewis không cần phải diện những bộ trang phục gợi cảm hay khoe thân hình tuyệt mỹ để người xem biết cô lôi cuốn thế nào.

Ở tuổi 35, Kat Dennings khó có thể thử sức ở các thể loại phim nằm quá xa vùng an toàn của bản thân. Điều đó không có nghĩa rằng sự nghiệp của nữ diễn viên sau 10 năm vẫn giậm chân tại chỗ. Thành công với MCU qua vai Darcy Lewis hẳn sẽ mở ra những cơ hội mới cho cô nàng xinh đẹp.

Cùng với đó, loạt phim Dollface trên Hulu mà Kat Dennings không chỉ sắm vai nữ chính mà còn chịu trách nhiệm sản xuất sẽ góp phần gây dựng kinh nghiệm với vai trò đằng sau máy quay của cô.