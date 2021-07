Karik, Suboi bị nhắc tên ở cuộc chiến dậy sóng giới rap Việt

ICD nhắc lại lời khen từ Karik và Suboi để chứng minh anh xứng đáng với ngôi vị quán quân King of Rap.

Chiều 30/7, ICD tung bản rap diss thứ 2 (rap công kích), trong cuộc chiến với Tage. Sau 10 giờ, bản rap nhận gần một triệu lượt nghe, qua đó duy trì sức hút của một trong những trận beef được quan tâm nhất giới rap Việt.

Khác bản diss đầu tiên, ICD thật sự lao vào cuộc chiến với cách xưng hô mày/tao đúng chất beef, đầu tư mạnh mẽ lyrics (câu từ), âm nhạc, và nâng cấp "vũ khí" để tấn công Tage ở lý lẽ (fact), punchline (những câu rap định đoạt).

Rhymastic cho rằng đây mới thật sự là diss, bởi ICD đầu tư chất xám, punchline, khác hẳn bản rap đầu tiên. Giờ đây, thế thượng phong tạm thời nghiêng về quán quân King of Rap.

ICD tung chiêu

Quán quân King of Rap đã nhập cuộc trong tâm thế thăm dò, dè chừng ở bản diss đầu tiên Chân chạm đất. ICD giữ sự chừng mực để xưng hô anh/em với Tage. Khâu lyrics khá đầu tư, nhưng chưa đủ sức nặng. Rapper sinh năm 1996 ra dáng đàn anh, dạy dỗ đối phương.

Tage giữ lợi thế đầu tiên khi đi sau ICD. Thí sinh Rap Việt vào thẳng vấn đề, xưng mày/tao và công kích ICD dữ dội. Tage đưa ra một số thông tin mang tính đả kích, từ việc chê bai ICD không được coi trọng ở giới rapper Hải Phòng và không xứng đáng giành ngôi quán quân King of Rap.

Overrated (được đánh giá quá cao) - là cụm từ khơi mào cuộc chiến, khi Tage dùng khái niệm đó để nói về ICD. Bản diss đáp trả từ Tage cũng mang tiêu đề Overrated, tập trung đả kích ICD về chuyện trình độ không cao như đánh giá từ một bộ phận fan.

Đó như lời khiêu khích để khiến ICD tập trung sức lực ở bản diss thứ 2 có tiêu đề Rapper số 1.

ICD đưa trận beef về đúng tính chất của nó.

Đúng như nhận định từ Rhymastic, bản diss thứ 2 của ICD đầu tư hơn hẳn cú mở màn. Rapper số 1 dài hơn 6 phút, chia làm 3 phần. Yếu tố âm nhạc trong bản diss lần này đầu tư công phu, cuốn hút hơn rất nhiều so với Chân chạm đất.

Phần một của bản diss mở đầu bằng câu "Tao không tự nhận mình đại diện cho Hải Phòng / Nhưng 2016-2017, chính tao là người đưa rap Hải Phòng trở lại bản đồ rap Việt". Đây là lý lẽ phản bác, khi ở bản Overrated, Tage nói "Những rapper Hải Phòng không công nhận mày".

ICD tiếp tục bằng những câu rap nhắc lại chuyện cũ ở King of Rap. Nam rapper tiếp tục đáp trả cho lời đả kích không xứng đáng giành ngôi quán quân, hoặc vị trí ở King of Rap chỉ là hư danh so với tài năng thật sự. ICD gọi tất cả là lời bịa đặt.

Đến phần 2, ICD đẩy kịch tính bằng việc dùng flow (nhịp) của Lớp 13 - bản hit giúp Tage nổi lên trong cộng đồng - cho 2 câu đầu "Cảm thấy beef với ICD tao nhận được rất nhiều lời phán xét / Cả kỳ trước Ta-ge mất fan vì đi mỉa mai... đáng ghét".

ICD tung cú đấm thật sự khi nhắm vào chuyện Tage từng coi thường học vấn, và dính lùm xùm vì một vấn đề liên quan tôn giáo. Quán quân King of Rap khoét rất mạnh vào rắc rối tôn giáo từng khiến Tage hứng "cơn mưa" chỉ trích, thậm chí nhấn mạnh và kéo dài đến cả đoạn hook.

Quán quân King of Rap bẻ lại khi bị Tage chê không phù hợp với các nhãn hàng quảng cáo, qua 2 câu "À nhân tiện thì số nhãn hàng anh từng hợp tác / Còn nhiều hơn số năm chú mày từng ngồi trên ghế nhà trường".

Phần cuối cùng, ICD đẩy cao trào bằng nhiều cú punchline chất lượng. Trong bản diss Overrated, Tage gây tranh cãi vì một chi tiết liên quan đến phụ nữ. Đúng như dự đoán, ICD tận dụng kẽ hở này để công kích ngược, qua các câu rap gay gắt và thâm thúy.

Ba phần của Rapper số 1 như 3 bản nhạc đẩy tốc độ từ thấp lên cao. ICD khởi đầu chậm rãi, chuyển tiếp với tốc độ nhanh hơn, và bứt phá ở phần quyết định. Nam rapper biến chuyển flow liên tục, đồng thời cho thấy sự tiến bộ vượt bậc ở kỹ năng delivery (độ biến hóa của flow, giọng rap, cảm xúc).

Tage đã để lộ sơ hở "chí mạng" trong bản diss đầu tiên, khi tự gọi mình là rapper số 1. Thí sinh Rap Việt vốn ngông cuồng, nhưng trên mặt trận beef hay sự nghiệp của một rapper underground/mainstream, Tage chỉ vừa chớm nở, chưa để lại quá nhiều thành tựu ngoài bản hit Lớp 13 hút 20 triệu lượt xem.

Sự vội vàng, ngông cuồng của Tage trực tiếp mở ra cơ hội cho ICD. Quán quân King of Rap dùng chính câu nói đó để đặt tiêu đề cho bản diss có thể là bước ngoặt của cả trận beef.

Trận chiến giữa ICD và Tage ngày càng nóng.

4 rapper bị nhắc tên trong bản diss

ICD nhắc tên Suboi và Karik trong phần thứ 3, bản diss Rapper số 1 qua 2 câu rap "Chị Suboi khen ICD khi ở KOR (King of Rap - PV) / Anh Karik khen ICD vô địch KOR". Bên cạnh đó là 2 câu rap tiếp nối "Top 8 của Rap Việt khen nhạc ICD cảm động / Thần tượng của Tage nói gì khi ICD là quán quân KOR".

Đây là các lý lẽ ICD tung ra để chứng minh thành tích của anh tại King of Rap là thuyết phục. Đúng là Suboi từng chia sẻ, khen ngợi tiết mục Tài sản của bố ở King of Rap. Trong khi, Karik cũng nhận xét ICD viết lyrics tốt, có cảm xúc và dàn dựng bố cục tốt.

Cụm từ Overrated đang là tâm điểm cho cuộc chiến giữa ICD và Tage. Quán quân King of Rap dành phần lớn câu từ trong 2 bản diss để chứng minh anh thật sự có tài năng. Mà trong đó, yếu tố chủ chốt để ICD khẳng định liệu có Overrated hay không, nằm ở vị thế quán quân King of Rap.

ICD còn gây bất ngờ khi nhắc tên Wrxdie và RichChoi - 2 đối thủ của anh ở King of Rap và không liên quan đến cuộc chiến - qua các câu rap.

"Không bằng chứng vẫn bảo tao gian lận / Wxrdie xỉa xói tao trở thành quán quân / Nhưng nó sẽ không rap về việc nó suýt phá hủy chương trình như thế nào đúng không / Rồi những tin nhắn được lan truyền trên mạng / RichChoi bảo ICD mua giải / Người nhà Choi kêu tao được ưu ái / Nhưng tao làm lơ thay vì cãi đúng sai".

Động thái từ ICD khiến RichChoi khó chịu. Một loạt rapper, từ những tên tuổi gạo cội, cho đến Wrxdie, RichChoi đang ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến cuộc chiến giữa ICD và Tage. Không loại trừ khả năng trận beef dẫn tới diễn biến khó lường, mở rộng quy mô của những rapper diss nhau.

Các trận beef đỉnh cao trong lịch sử rap Việt thường kéo dài từ 2-3 lượt. ICD bất lợi khi bắt đầu trận beef. Nhưng ở lượt thứ 2, anh nắm lợi thế và tung bản diss có đủ sức nặng để kéo lợi thế về phía mình.

Giờ đây, sự bị động quay về phía Tage. Thí sinh Rap Việt bị bẻ ngược hầu hết lý lẽ từng đưa ra trong bản diss Overrated. Theo tiến độ trong lượt diss đầu tiên, Tage sẽ thực hiện màn đáp trả sau 4 ngày?