Karik lặp lại kịch bản ở Rap Việt?

Nhiều khán giả kỳ vọng Karik tung hai át chủ bài Seachains và Coldzy chạm trán nhau ở vòng Đối đầu Rap Việt mùa hai.

Đội Karik sẽ "khai hỏa" cho vòng Đối đầu Rap Việt mùa hai. Với 9 thí sinh, Karik chia thành 4 trận đấu, trong đó có màn so tài của 3 rapper.

Mùa trước, Karik từng "chơi lớn" khi xếp trận đấu giữa MCK, Duy Andy và Yuno Bigboi - ba rapper thiện chiến của đội hình. Sau cùng, Karik chọn MCK đi tiếp. Yuno Bigboi được Binz cứu, và Duy Andy thắng ở màn đấu rap tranh vé vớt.

Đó là cơ sở để khán giả chờ đợi màn tranh đấu của Seachains và Coldzy. Thậm chí Karik có thể đưa Xám, Freaky hoặc 2Can vào trận chiến của bộ ba để lập lại kịch bản ở mùa một?

Seachains và Coldzy cùng tỏa sáng ở mùa sắc rap pha rock vòng Chinh phục. Ảnh: Rap Việt.

Seachains và Coldzy sẽ "đốt cháy chân khấu"

Seachains là rapper đến từ tổ đội OTD. Trong tập một vòng Chinh phục, Seachains thể hiện bản rap pha rock, với đoạn hook là một phần của hit Suy nghĩ trong anh. Nam rapper "đốt cháy" sân khấu, được cả 4 huấn luyện viên (HLV) bấm chọn.

Karik, Rhymastic và Binz đồng loạt quăng nón vàng cho Seachains để tước quyền lực giám khảo. Rapper Simple Love được trao đủ lời hứa hẹn từ 3 HLV, nhưng quyết định về đội Karik.

Coldzy không được quăng nón, nhưng thể hiện xuất sắc trong bản rap Ngọn nến, lấy cảm hứng từ hit Ngọn nến trước gió của LK, JustaTee, Emily và Andree. Cũng là chất liệu rap pha rock, Coldzy tạo nên tiết mục sôi động bậc nhất vòng Chinh phục Rap Việt mùa hai.

Seachains và Coldzy đang theo đuổi màu sắc âm nhạc tương đồng nhau, hứa hẹn tạo ra màn tranh tài của "kẻ tám lạng, người nửa cân". Đây chính là tiêu chí của Karik khi chọn cặp đối đầu ở Rap Việt mùa một. Đó là các thí sinh cùng màu sắc và tương đương về trình độ.

Không có chuyện Karik chủ động bố trí trận đấu giữa thí sinh mạnh và yếu, để dọn đường cho một nhân tố nào đó nắm lợi thế đi tiếp. Bên cạnh MCK, Duy Andy, Yuno Bigboi là trận khốc liệt của GDucky và T.E.Z.

Kịch bản này hướng đến 2 mục tiêu: Cống hiến cho khán giả màn trình diễn chất lượng nhất có thể - như những gì Karik đã nói và tự hào khi thấy MCK, Duy Andy và Yuno Bigboi thay nhau tỏa sáng. Anh cũng rung động trước màn "rượt đuổi" kịch tính trong âm nhạc giữa GDucky và T.E.Z.

Mặt khác, đó là tính toán để tăng cơ hội đi tiếp cho thí sinh. Mỗi HLV ở vòng Đối đầu đều có một quyền quăng nón vàng và cứu thí sinh về đội. Mùa trước, Karik có T.E.Z, Yuno Bigboi được cứu. Số lượng thí sinh của Karik góp mặt ở vòng Bứt phá cũng chiếm số lượng áp đảo.

Tính toán chuẩn xác của Karik từng giúp nhiều thí sinh được đi tiếp sau vòng Đối đầu mùa một. Ảnh: Rap Việt.

Chờ Karik thực hiện lời hứa

Karik ở Rap Việt mùa hai là sự chỉn chu, cầu toàn và tính toán rất kỹ trên cương vị HLV. Anh lao vào cuộc tranh giành tất cả thí sinh là "quái vật", có kinh nghiệm hoặc không được đánh giá cao ở Rap Việt mùa hai. Trong khi đó, Karik gần như không bấm chọn rapper tân binh nếu bài thi chưa đủ thuyết phục.

Rapper Khu tao sống chỉ một lần thực hiện cú bấm chọn mang tính giải cứu thí sinh. Đó là nữ rapper Sidie qua bản rap Bánh cuốn. Wowy và Binz là 2 HLV liên tục tạo cơ hội cho thí sinh. Nhưng Karik và cả Rhymastic đòi hỏi phải có trình độ, hoặc là màu sắc khác biệt.

Về Sidie, Karik nhận xét nữ rapper có nhiều tiềm năng. Anh nhìn ra nhiều khuyết điểm khi Sidie thể hiện trên sân khấu, nhưng điểm ưu - về giọng rap, phong cách, cá tính - của thí sinh này trội hơn. Karik đã cứu Sidie khi tình thế tưởng chừng đã chấm dứt với nữ rapper.

Sau đó là khoảnh khắc Karik tuyên bố sẽ giúp Sidie tiến bộ ở vòng 2. Trong rất nhiều lời hứa của Karik ở Rap Việt mùa hai, đây có lẽ là thách thức lớn nhất, bởi năng lực thật sự của Sidie vẫn là dấu hỏi.

Karik đang có 2 nữ rapper là Sidie và Mai Âm Nhạc. Màu sắc rap của Mai Âm Nhạc có nhiều nét giống Sidie. Rapper thể hiện tiết mục Think of You cũng có cá tính mạnh và còn nhiều ưu điểm chưa khai phá hết. Khán giả dự đoán Mai Âm Nhạc và Sidie phải tự loại nhau ở vòng này.

Dàn rapper còn lại trong đội Karik là Shanhao, Xám, Killic, 2Can và Freaky. Xám gây ấn tượng qua bản Lofi rap - màu sắc gần như duy nhất trong dàn thí sinh ở mùa hai. Nhưng Xám là rapper trưởng thành từ trường phái freestyle, và cũng sẵn sàng thể hiện nhiều thể loại.

Với freestyle, 2Can là "quái vật" ở Rap Việt mùa hai. Trận đại chiến giữa Xám và 2Can đáng chờ đợi, từ phong cách tự do, ngẫu hứng của 2 rapper.

Shanhao là màu sắc khá dị biệt trong bản rap Đẹp trai. Karik rất vất vả để đưa thí sinh này về đội, trước sức ép từ Binz và Rhymastic. Killic, rapper có ngoại hình sáng bậc nhất trong dàn thí sinh mùa này, sẽ là đối thủ lý tưởng của Shanhao.

So với năm ngoái, dàn thí sinh của Karik ở Rap Việt mùa hai, theo đánh giá từ nhiều khán giả là không mạnh và đa dạng bằng. Nhưng đổi lại, Karik được khai thác những màu sắc âm nhạc mới, qua đó là cơ hội để anh chứng tỏ đẳng cấp và tầm nhìn trong vai trò HLV.