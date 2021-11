Karik có thiếu công bằng ở Rap Việt?

Karik gây tranh cãi dữ dội khi chọn nữ rapper Sidie đi tiếp sau trận freestyle tranh vé vớt thay vì 2Can hay Mai Âm Nhạc và Killic.

"Đây là quyết định khiến tất cả bất ngờ", Karik nhắn nhủ trước khoảnh khắc công bố thí sinh cuối cùng tranh vé vớt. Đúng là quyết định của Karik làm ngỡ ngàng cả trường quay, và cả những khán giả theo dõi vòng Đối đầu, bởi anh gọi tên Sidie.

Trước đó, 4 thí sinh 2Can, Mai Âm Nhạc, Sidie và Killic bước vào trận freestyle để tìm cơ hội vào vòng Bứt phá. Freestyle là một trường phái đặc trưng của rap. Các rapper sẽ rap ngẫu hứng trên chủ đề bất kỳ.

Karik chọn chủ đề táo bạo khi yêu cầu các thí sinh diss bất kỳ huấn luyện viên (HLV) hoặc giám khảo. Đây là lợi thế của 2Can, bởi nam rapper là "quái vật" của freestyle, đặc biệt là những màn diss (công kích). Hai năm trước, 2Can từng khiến Chị Cả chết lặng, không rap nên lời trong cuộc đấu một với một.

Phần lớn khán giả tin 2Can dễ dàng chiến thắng. Nhưng Karik đã đi một nước điên rồ, dẫn tới việc nam HLV hứng chỉ trích kịch liệt ở các diễn đàn rap nói riêng và trên mạng xã hội nói chung.

Quyết định cuối cùng khiến đêm thi của đội Karik không trọn vẹn. Ảnh: Rap Việt.

"Cú đấm" chất lượng của 2Can

Ngẫu hứng và sự tự do là cái hay của freestyle. Trong khuôn khổ Rap Việt, các thí sinh phải dùng từ ngữ văn minh và tiết chế tính công kích. Do đó, màn diss trên sân khấu Rap Việt chưa mang đúng tính chất của một trận freestyle đúng nghĩa để công kích nhau.

Nhưng đây là cách chọn chủ đề táo bạo của Karik. Mùa trước, anh cũng gây bất ngờ khi chọn chủ đề fake (đồ giả) để làm khó thí sinh. Với màn diss HLV và giám khảo, sân khấu Rap Việt bùng nổ hơn hẳn và bổ sung đôi chút chất underground vào game show nặng yếu tố giải trí.

2Can với vị thế "lão làng" chọn đi trước. Với 8 bar, 2Can điểm tên Binz, Khoa chính (Karik), Lão Khủng (LK) và Wowy. Cách dùng từ của 2Can đậm chất ngẫu hứng, và có yếu tố trào phúng đúng màu sắc của rapper này.

"Binz hồng thắm làm ta nhớ tên nàng / Lạc như là anh Tít đang ngồi trên Thiên Đàng / Anh là Khoa chính còn anh này là Khoa phụ / Anh cười tươi tắn còn anh như hoa nụ / Âm thầm anh Binz trao cho món quà quý / Eo ơi Lão Khủng kìa anh Wowy / Lớn rồi FA cũng tốt mà / Nhưng lớn rồi anh Wowy ơi! Mình đừng chơi đốt nhà".

Trong đó, đặc sắc nhất là 2 câu cuối: "Lớn rồi FA cũng tốt mà / Nhưng lớn rồi anh Wowy ơi! Mình đừng chơi đốt nhà" - một "cú đấm" chí mạng vào Wowy, khiến Karik bật cười sảng khoái. Binz và Rhymastic lao lên sân khấu bắt tay 2Can. Còn Wowy ngồi một góc cười, rồi cố gắng lẩn tránh câu chuyện sang hướng khác.

"Đốt nhà" là một ký ức không vui của Wowy. 2Can dùng chất liệu đó để công kích HLV, với tính chất không quá lố, nhưng vừa đủ để mang ý nghĩa của một màn diss thực sự. Bởi rap diss là phải công kích thẳng thắn và trúng mục tiêu.

Trong rap diss, fact (thông tin, một sự thật nào đó) rất quan trọng.

Rapper đưa ra fact chất lượng, bản diss càng đúng bản chất. Với "đốt nhà" của Wowy, 2Can theo đánh giá từ số đông khán giả là đã vượt lên phần còn lại. Binz bỏ phiếu cho 2Can đi tiếp. LK cũng nhất trí quan điểm đó. Chính Wowy bị diss một cú, nhưng phải thừa nhận 2Can xứng đáng.

Vậy Sidie, người được Karik chọn làm được gì trong màn diss?

Sidie công kích chính Karik. Cô rap: "Yes. Who the king? / Cuộc chơi này đâu thể làm thinh vì / Người đẹp trai nhưng đi cùng với một cái tính kỳ / Tên cô bé là gì? Sai sai ờm sai gì? Mới vòng 2 mà anh bắt em làm chủ đề quái dị / Tới vòng này em đâu muốn đấu với Seachains / Nhưng khó phải làm vì trong tim anh Rik em muốn được ghi tên / Không muốn bị cancel / Muốn làm center / Không giữ em lại đó lại là quyết định à điên rồ ấy".

Sidie là thí sinh bị đánh giá thấp bậc nhất ở đội Karik. Trong vòng Chinh phục, Karik giải cứu cô bằng cú đạp phút chót. Vòng Đối đầu, Karik xếp Sidie chạm trán Shanhao và Seachains. Nữ rapper thốt lên: "Em không nói lên lời".

Đấy là chủ đề Sidie chọn để ngầm trách tại sao Karik xếp cô vào nhóm đấu mạnh. Nhưng các câu rap của Sidie, theo nhận định của những khán giả rap là dễ đoán, chưa tinh tế trong việc chơi chữ, và chất ngẫu hứng không thể sánh với 2Can.

Sidie không thể khiến HLV, giám khảo bật dậy và thốt lên vì sự chất lượng và bất ngờ trong 8 bar rap.

Vì sao Sidie được đi tiếp? Câu hỏi được đặt ra rất nhiều trên mạng, nhưng ngoài Karik, rất khó để giải thích quyết định đó. Đấy là chưa kể Mai Âm Nhạc cũng hoàn thành khá tốt phần freestyle, được Rhymastic và JustaTee bỏ phiếu.

"Quái vật" freestyle 2Can lại thất bại trong trận chiến mà anh vượt lên tất cả? Ảnh: Rap Việt.

Karik có sai không?

Ở mùa một, Suboi từng rơi vào thế khó khi trận freestyle có Gừng và AK49. Gừng là thí sinh "át chủ bài" của Suboi, nhưng bị loại sau trận đấu kịch tính với Tage. AK49 là thí sinh không quá đặc sắc, nhưng khá mạnh trong thế freestyle.

Thực tế, AK49 làm rất tốt phần freestyle. Gừng không tệ, nhưng số đông HLV, giám khảo nhận định, riêng cuộc chiến này AK49 trội hơn. Suboi đứng trước quyết định rất khó, là chọn AK49 vì sự công bằng của chương trình, hay đặt niềm tin vào Gừng - thí sinh có tiền năng lớn hơn để tiến sâu.

Sau cùng, Suboi chọn AK49, đồng thời "chết lặng" vì không thể đưa Gừng vào vòng trong. Nhưng đó là cuộc thi và người làm tốt hơn phải được đi tiếp.

Sidie có thể ẩn chứa phẩm chất gì đó mà chỉ Karik nhìn ra. Nhưng trong trận chiến freestyle, sự lựa chọn của Binz, Wowy, giám khảo LK và số đông khán giả chính là thước đo để nhìn nhận đúng trong 4 thí sinh của Karik, ai xứng đáng đi tiếp.

Các khán giả còn chỉ ra phần freestyle của Mai Âm Nhạc và cả Killic cũng đặc sắc hơn. Nếu không phải 2Can, Mai Âm Nhạc nên là người được chọn, giống quan điểm của Rhymastic và JustaTee.

Có phải Karik nhìn cả quá trình ở vòng Chinh phục, màn Đối đầu và trận freestyle để quyết định suất đi tiếp? Điều này cũng không có cơ sở, bởi 2Can ở vòng Chinh phục gây ấn tượng. Còn khi đối đầu Freaky, 2Can không kém cạnh.

Khi giám khảo chọn Freaky đi tiếp, chính Karik đứng ra kêu gọi 3 HLV cân nhắc giải cứu 2Can, bởi thí sinh này hoàn thành rất tốt phần trình diễn.

Trong khi đó, Sidie nếu không phải là cú chọn "giải cứu" của Karik đã không có cơ hội vào vòng Đối đầu. Trước Seachains và Shanhao, nữ rapper cho thấy bước tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là cách kiểm soát delivery, nhưng khả năng của cô và hai đối thủ vẫn chênh lệch rõ.

Nếu Karik chọn Sidie vì tầm nhìn, nghĩa là tin nữ rapper có thể tiếp tục tiến bộ và bùng nổ ở vòng Bứt phá, điều đó lại đi ngược tính fair-play ở Rap Việt. Bởi nhìn lại câu chuyện của Suboi để thấy trận knock-out nên là cuộc chơi của người mạnh và kẻ yếu.

Quyết định gây tranh cãi đã phá hỏng đêm thi bùng nổ của đội Karik. Nam HLV gây bất ngờ khi xếp Mai Âm Nhạc đối đầu Coldzy. 2Can chạm trán Freaky. Shanhao, Sidie đụng Seachains. Và Xám đấu Killic. Cả 4 tiết mục của Karik đều ở mức xuất sắc và gây bùng nổ.

Binz phải vỗ tay công nhận khả năng dàn xếp và dẫn dắt ý tưởng của Karik cho thí sinh. Wowy thán phục khả năng huấn luyện của người bạn thân.