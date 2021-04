Karik bị ngã trên sân khấu, phải nhờ bảo vệ bế vào hậu trường

Karik bị chấn thương dây chằng sau cú ngã. Nam rapper vấp vào loa và rơi từ sân khấu xuống khu vực khán giả.

Karik vấp vào loa, rơi từ sân khấu xuống đất Quản lý của Karik cho biết nam rapper chưa đi lại được sau khi gặp sự cố trong đêm diễn. Karik vấp vào loa và ngã từ sân khấu có độ cao 1,5 m xuống đất.

Tối 3/4, Karik bị vấp ngã khi trình diễn trong một sự kiện tại Đà Nẵng. Quản lý của rapper cho Zing biết sức khỏe Karik hiện ổn định. “Sau cú ngã, bác sĩ chẩn đoán Karik bị chấn thương dây chằng, may mắn không bị rạn xương. Karik đang nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe thêm. Khi trở về TP.HCM, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đi kiểm tra lần nữa”, quản lý Karik nói.

"Hiện Karik chưa đi lại được, chân bị sưng. Cậu ấy có thể phải ở lại Đà Nẵng vài ngày để chờ chụp MRI" - người đại diện của huấn luyện viên Rap Việt nói thêm.

Theo video ghi lại tiết mục, rapper bị vấp vào loa khi đang trình diễn ca khúc Người lạ ơi. Karik rơi từ sân khấu có độ cao khoảng 1,6 m. Sau đó, bảo vệ của chương trình xuất hiện, đưa anh vào hậu trường.

Karik gặp sự cố trong đêm nhạc.

Sau một hồi nghỉ ngơi, rapper trở lại sân khấu trình diễn ca khúc Đêm nay không ngủ. Tuy nhiên, anh bước đi tập tễnh, phải có bảo vệ dìu khi lên và xuống sân khấu. Trong quá trình biểu diễn, Karik trấn an người hâm mộ: "Anh vẫn hát được".

Karik sinh năm 1989, là chủ nhân của nhiều ca khúc nổi tiếng như Hai thế giới, Anh không đòi quà, Người lạ ơi… Vừa qua, anh đảm nhận vai trò huấn luyện viên của Rap Việt. Thí sinh do anh dẫn dắt trong cuộc thi là GDucky giành giải á quân.

Sau Rap Việt, rapper trở lại với bản rap Lần cuối. Karik rũ bỏ hình tượng dân chơi và được công chúng đón nhận. Sản phẩm đạt thành tích tốt về lượt nghe với 5 triệu lượt trên Zing MP3 và đứng đầu bảng xếp hạng #zingchart.

Karik đang nghỉ ngơi sau khi bị chấn thương. Ảnh: NVCC.

Ngày 2/4, anh tiếp tục hợp tác với Only C cho ra mắt ca khúc Có lẽ anh chưa từng. Đoạn rap do Karik tự viết được đánh giá là điểm sáng giữa bài hát ballad chậm, buồn.

Vừa qua, đơn vị sản xuất xác nhận chuẩn bị casting và thực hiện Rap Việt mùa hai. Khán giả mong đợi Karik cũng như những huấn luyện viên, giám khảo còn lại tiếp tục tham gia chương trình. Tuy nhiên, hiện tại, Karik cùng các đồng nghiệp chưa chia sẻ thông tin có trở lại Rap Việt hay không.