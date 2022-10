Kanye West thân mật với người mẫu Brazil

Người phụ nữ mới nhất được Kanye West dành sự quan tâm là Juliana Nalú, 24 tuổi, đến từ Brazil.

Kanye West vướng tin đồn hẹn hò người mẫu Juliana Nalú.

Ngày 10/10 (giờ địa phương), các tay săn ảnh của Page Six bắt gặp Kanye West tháp tùng người mẫu Juliana Nalú đến rạp thưởng thức bộ phim Triangle of Sadness ở Hollywood, Mỹ.

Cả hai mặc trang phục kín đáo, Nalú khoác tay rapper tỷ phú khi di chuyển ra xe. Nguồn tin cho biết trước khi bước vào chiếc SUV đậu sẵn bên vệ đường, West đã dừng lại và ký tặng một số người hâm mộ.

Người mẫu trẻ khoác tay rapper tỷ phú khi đi chơi riêng. Ảnh: Page Six.

Một ngày trước, chồng cũ Kim Kardashian đưa người đẹp Brazil ghé thăm xưởng quần áo và tới vui chơi tại khu Giorgio Baldi nổi tiếng ở Santa Monica. Những cử chỉ thân mật, đội nón đôi càng khiến tin đồn cặp sao hẹn hò có thêm cơ sở để khẳng định.

Hiện, người trong cuộc chưa lên tiếng về chuyện này.

Juliana Nalú 24 tuổi, đến từ Rio de Janeiro (Brazil) nhưng hiện sống ở Los Angeles. Cô đã ký hợp đồng với nhiều công ty người mẫu, bao gồm Mix Models, MGM Models và Elite Model Management. Gần đây, Nalú tham gia Milan Fashion Week với vai trò người mẫu cho thương hiệu 6PM.

Người mẫu có vẻ ngoài khỏe khoắn, gợi cảm với làn da nâu. Cô và West được cho là gặp nhau ở Paris vào thời gian trước. Trên mạng xã hội, Nalú ám chỉ mối quan hệ với rapper tỷ phú khi nhắc đến hai ca khúc nổi tiếng của anh là I Wonder và Devil in a New Dress.

Trong bài đăng mới nhất, người mẫu khoe cặp kính râm Yeezy - thương hiệu do West làm chủ.

Juliana Nalú là người mẫu gợi cảm đến từ Brazil. Ảnh: Page Six.

Juliana Nalú là một trong nhiều người đẹp đi chơi cùng West sau khi nam rapper ly hôn Kim Kardashian. Trước đó, anh hẹn hò Julia Fox, Chaney Jones, Monica Corgan, vướng tin đồn hẹn hò siêu mẫu nổi tiếng Irina Shayk và Candice Swanepoel.