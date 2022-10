Kanye West qua lại với nhiều người mẫu sau chia tay Kim Kardashian

Nhưng mới đây nhất, cô gái xuất hiện cùng West lại là Juliana Nalú, một người mẫu Brazil kém tên tuổi. Các tay săn ảnh của Page Six bắt gặp rapper tháp tùng Nalú đến rạp thưởng thức bộ phim Triangle of Sadness ở Hollywood, Mỹ. Trước đó, chồng cũ Kim đã đưa người đẹp ghé thăm xưởng quần áo và tới vui chơi tại khu Giorgio Baldi nổi tiếng ở Santa Monica. Hiện, người trong cuộc giữ im lặng về loạt ảnh thể hiện cử chỉ thân mật, đội nón đôi. Ảnh: Page Six.