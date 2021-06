Kanye West - nhà thiết kế nổi tiếng lắm tài nhiều tật

Với tư duy đi trước thời đại, nam nghệ sĩ hiểu rõ hướng đi của bản thân trong ngành âm nhạc và cách vận hành thương hiệu thời trang riêng.

Ngày 10/6, nhiều nguồn tin xác nhận Kanye West và Irina Shayk đang hẹn hò. Các phóng viên ảnh Backgrid đã ghi lại khoảnh khắc nam rapper xuất hiện bên cạnh siêu mẫu Nga ở Provence, Pháp.

Tin tức về mối quan hệ của họ có thể gây bất ngờ cho công chúng nhưng hai ngôi sao đã có mối quan hệ trong ngành thời trang cách đây gần một thập kỷ. Cái tên Kanye West nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội.

Bên cạnh những ồn ào thị phi về cuộc sống, Kanye West được đánh giá cao về tài năng và tầm nhìn trong ngành thời trang, đơn cử chính là đế chế Yeezy, đưa tên anh vào danh sách tỷ phú USD, với khối tài sản được định giá lên đến con số 6,6 tỷ USD .

Kanye trên tạp chí GQ. Ảnh: GQ Magazine.

Dấn thân vào con đường âm nhạc

Kanye West bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật vào năm 1996 với vai trò nhà sản xuất âm nhạc. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm hợp tác cùng Grav, Jermaine Dupri, Foxy Brown, Goodie Mob, anh không thu về thành công với công sức bỏ ra.

Sang thập niên 2000, cuộc gặp gỡ Jay-Z và hợp tác cùng Roc A Fella Records - hãng thu âm dưới tên của Jay-Z - đã giúp sự nghiệp của anh bắt đầu có nhiều bứt phá. Nhờ sự trợ giúp của Kanye trong vai trò sản xuất âm nhạc, album thứ 6 của Jay-Z mang tên The Blueprint gặt hái thành công và được đánh giá là một trong những sản phẩm nhạc rap hay nhất thời điểm đó.

Sau vụ tai nạn xe hơi, Kanye West bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời và quyết định không để bản thân yên vị ở đằng sau mà vươn lên trở thành nghệ sĩ, cống hiến các tác phẩm âm nhạc cho công chúng.

Tác phẩm đầu tay Through the Wire được anh thu âm và tung ra sau khi bình phục sức khỏe. Ca khúc đã đạt được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng Billboard, đồng thời mang về cho Kanye đề cử Grammy tại lễ trao giải năm 2004.

Sự thành công của Through the Wire tạo động lực cho Kanye hoàn thành album đầu tay mang tên The College Dropout. Đây được xem như một trong những sản phẩm mở màn đáng nhớ nhất lịch sử âm nhạc khi mang về cho anh giải thưởng Grammy cho hạng mục "Best Hip-Hop Album" năm 2005 và "Những album hay nhất thập niên 2000". Từ đây, tên tuổi của nam nghệ sĩ bắt đầu phủ sóng trên toàn thế giới.

Kanye West trình diễn trên sân khấu nghiêng năm 2016. Ảnh: MTV.

Tạo dựng đế chế cho riêng mình

Thương hiệu đầu tiên hợp tác chính thức với Kanye không phải adidas hay Nike. Đó là A Bathing Ape. Năm 2007, anh bắt tay với Bape thiết kế đôi Kanye West x Bape Bapesta College Dropout. Theo GQ, mẫu sneakers này không thể hiện được phong cách của Kanye West. Nó minh họa cho tình trạng của ngành công nghiệp sneakers vào thời điểm đó.

Ra mắt từ lâu, thiết kế này vẫn giữ được sức hút khó cưỡng đối với nhiều người. Trên các trang thương mại điện tử, sáng tạo của nam nghệ sĩ được bán với giá cao nhất là 10.000 USD . Đặc biệt, trong thời buổi Yeezy chiếm lĩnh thị trường, sự khan hiếm và mong muốn sở hữu thiết kế Kanye West x Bape Bapesta càng tăng cao.

Năm 2013 là một trong những thời điểm đáng nhớ nhất sự nghiệp của Kanye West. Anh kết hôn với Kim Kardashian vào tháng 10, sau khi hai người tuyên bố có con. Đến tháng 12, quyền lực của Kanye càng được khẳng định khi anh bắt đầu lấn sân sang mảng thời trang.

Kanye chính thức chuyển sang hợp tác cùng adidas để tiếp tục dự án giày sneaker Yeezy thành công trước đó cùng Nike. Trong sự nghiệp thiết kế, các tác phẩm của Kanye đều có nét đặc trưng là phối màu rực rỡ và lập dị.

Phong cách thời trang và gu thẩm mỹ của anh mang màu sắc khác biệt, khó bị trộn lẫn. Trước khi đến với adidas, Kanye từng bắt tay với Nike, làm ra những đôi giày Air Yeezy đến hiện tại vẫn gây được tiếng vang.

Yeezy của Kanye được đánh giá là một trong những thương hiệu giày có sức ảnh hưởng lớn và khiến nhiều người "thèm muốn" nhất. Ảnh: Forbes.

Thương hiệu Yeezy chính thức ra mắt tháng 2/2015 tại Tuần lễ thời trang New York đã ghi dấu ấn lớn. Nhãn hàng thành công đến mức Kayne trở lại với bộ sưu tập thứ 2 tại tuần lễ thời trang Thu - Đông. Loạt giày thể thao Yeezy Boost hợp tác cùng adidas cháy hàng và được bình chọn là "Thiết kế sneakers của năm".

Tháng 4/2020, Kanye West chính thức được tạp chí Forbes đưa tên vào danh sách tỷ phú USD, với khối tài sản trị giá 1,3 tỷ USD . Phần lớn nguồn thu của anh có được nhờ vào tiền bản quyền cho dòng sản phẩm Yeezy kết hợp với adidas. Forbes ước tính con số cho khối tài sản này lên đến 140 triệu USD từ doanh thu năm ngoái.

Với thương hiệu riêng mang tên Yeezy, Kanye West chứng minh được danh tiếng và sức ảnh hưởng không chỉ trong giới giải trí mà còn lan rộng sang lĩnh vực thời trang trên phạm vi toàn cầu. Những màn kết hợp giữa Yeezy, hay đôi khi là cá nhân Kanye cùng các thương hiệu lớn như Nike, adidas, Louis Vuitton là minh chứng cho điều này.

Ngoài danh tiếng và quyền lực, bạn bè của Kanye cũng là những người có đẳng cấp, tên tuổi trong ngành thời trang. Virgil Abloh - giám đốc nghệ thuật của Louis Vuitton - là bạn thân của anh.

Don C - DJ, giám đốc điều hành tại hãng GOOD Music - cũng là quản lý cho Kanye West. Sau khi trở thành nhà thiết kế thời trang và nhận được cơ hội hợp tác với Jordan, cả hai người bạn đều trở thành cố vấn, giúp những sáng tạo của anh trở nên nổi bật, tiếp cận gần với công chúng.

Kanye West trong sự kiện của Yeezy Season 1. Ảnh: Vogue.

Người đàn ông phong cách của năm

Năm 2015, tạp chí nam giới GQ trao danh hiệu "Người đàn ông phong cách nhất" cho Kayne West. Giải thưởng được tổ chức hàng năm, do độc giả bình chọn trực tuyến. Rapper da màu lần thứ 2 liên tiếp nhận được giải thưởng này.

Thành công của anh trong làng thời trang năm 2015 còn có sự đóng góp không nhỏ từ vợ cũ Kim Kardashian và gia đình cô - thế lực truyền thông Mỹ.

Danh hiệu GQ’s Most Stylist Man of the Year được tạp chí công bố trong ấn bản phát hành vào tháng 12/2015.

Nói về gu ăn mặc, Kanye West thường tự miêu tả phong cách của mình là "Pop Luxe" (hiện đại và sang trọng). Sự ảnh hưởng của Kanye trong làng thời trang không thể phủ nhận. Nhiều tạp chí liên tục theo dõi, cập nhật anh mặc trang phục gì, phối đồ ra sao, lăng xê mẫu thiết kế nào.

Nhà thiết kế giày người Mỹ có gu thẩm mỹ và phong cách độc lạ, khiến không ít người yêu thích nhờ vào sự khác biệt. Từ đó, các món đồ anh diện đều thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Nam nghệ sĩ góp phần nâng tầm cho món đồ streetwear như áo hoodie, áo sweater, quần jogger thể thao… bằng cách cân bằng giữa các gam màu, họa tiết đơn giản nhưng giàu tính thẩm mỹ.

Anh từng khẳng định: "Tôi mặc đẹp để gây ấn tượng với bản thân".

Kanye West xuất hiện cùng giám đốc sáng tạo Virgil Abloh tại show Louis Vuitton. Ảnh: Vogue.

Lắm tài nhiều tật

Thành công trong ngành âm nhạc và thời trang của Kanye là sự thật không thể bàn cãi. Tuy nhiên, chồng cũ của Kim Kardashian vẫn có nhiều tai tiếng khiến công chúng ngán ngẫm mỗi khi nhắc đến tên.

Bởi đằng sau tài năng là bản tính ngông cuồng khi xử sự trước đồng nghiệp. Điển hình là câu chuyện tự ý bỏ về trong lễ trao giải AMAs 2004 sau khi vụt mất giải thưởng "Best New Artist" về tay nghệ sĩ Gretchen Wilson.

Ngoài ra, anh còn từng phát ngôn không hay về cựu Tổng thống Mỹ George Bush năm 2005, cùng loạt tranh cãi về đức tin xoay quanh hình ảnh chiếc vương miện gai đội trên đầu trong trang bìa tạp chí Rolling Stone vào năm 2006.

Đỉnh điểm cho sự quay lưng của công chúng đối với nam rapper chính là vụ "giật micro" từ Taylor Swift tại lễ trao giải MTV VMAs 2009. Thời điểm đó, anh đã không ngần ngại bước lên sân khấu và phát biểu rằng chỉ có Beyoncé cùng MV Single Ladies mới xứng đáng cho hạng mục này.

Có thể thấy Kanye West không chỉ đơn thuần là gã nghệ sĩ đa tài với tầm nhìn sáng tạo vượt thời gian, mà anh còn biết sử dụng tên tuổi và quyền lực của bản thân để can thiệp và góp tiếng nói cho những vấn đề xã hội cũng như biết rõ hướng đi của chính mình trong ngành thời trang, đưa "Yeezy" trở thành cái tên khiến các thương hiệu khó có thể vượt qua.

Để từ đó, Kanye West đã đưa tên của chính mình vào danh sách tỷ phú USD với khối tài sản được định giá lên đến con số 6,6 tỷ USD .