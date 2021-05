Kanye West liên quan đến vụ mua bán tượng cổ trái phép

Kanye West liên quan đến vụ mua bán bức tượng làm bằng đá vôi, nằm trong lô hàng trị giá 750.000 USD mang tên Kim Kardashian, đã bị giới chức hải quan Mỹ thu giữ vào năm 2016.

Ngày 7/5, Mirror đưa tin Kanye West được cho là có liên quan đến việc mua bức tượng La Mã cổ đại nhập khẩu trái phép mang tên Kim Kardashian.

Việc ngôi sao Keeping Up With The Kardashian bị nêu tên trong tài liệu liên quan đến hiện vật này khiến nhiều người chú ý. Có thông tin cho rằng bức tượng làm bằng đá vôi, nằm trong lô hàng trị giá 750.000 USD mang tên Kim Kardashian và đã bị giới chức hải quan Mỹ thu giữ vào năm 2016. Thời điểm đó, Kim và Kanye đang trong quá trình cải tạo ngôi nhà ở Calabasas của họ.

Bức tượng cổ đã bị giới chức hải quan Mỹ thu giữ vào năm 2016.

Bức tượng điêu khắc mô tả hình tượng một người phụ nữ có niên đại từ thế kỷ thứ nhất. Theo tài liệu pháp lý do Artnet thu được, hiện vật này có thể đã bị cướp, sau đó nhập lậu bất hợp pháp.

Đại diện của Kim Kardashian cho biết cô không liên quan gì đến sự việc trên. "Kim chưa bao giờ mua món đồ trên, đây là lần đầu tiên cô ấy biết đến nó. Chúng tôi tin rằng nó có thể được mua bằng tên của cô ấy nhưng không được ủy quyền. Chúng tôi khuyến khích cuộc điều tra, hy vọng rằng nó sẽ được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp", người phát ngôn của Kim nói với Daily Mail.

Người phát ngôn khẳng định Kim Kardashian không biết gì về bức tượng trên.

TMZ nói thêm không rõ liệu Kanye West mua bức tượng trên như cách mua một món quà hay không, tuy nhiên, sự thật là vợ cũ của anh không hề biết việc này.

Ngoài Kim Kardashian, người thiết kế biệt thự cho cô và chồng cũ - Alex Vervoordt - cũng có tên trong các tài liệu của tòa án.

Kim Kardashian đệ đơn ly hôn Kanye West vào ngày 19/2 sau gần 7 năm chung sống. Hai tháng sau, Kanye West chính thức phản hồi đơn kiện. Anh chấp nhận ly hôn, đôi bên không cần cấp dưỡng, chỉ yêu cầu quyền nuôi con chung.